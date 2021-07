Anamaria Prodan și fiul ei, mesaje acide după ce Reghe a fost surprins în Grecia cu o altă femeie: A plecat să se roage la mănăstire

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf stârnesc controversă după controversă, iar discuțiile despre divorțul lor mențin cel mai fierbinte subiect din showbiz.

Laurențiu Reghecampf Jr. a avut o reacție neașteptată după ce s-a aflat că tatăl lui, antrenorul Laurențiu Reghecampf, a avut o escapadă în Grecia. Soțul Anamariei Prodan s-a distrat alături de un grup de prieteni și o domnișoară misterioasă care i-a acaparat toată atenția. Cei doi se simțeau foarte bine împreună și se vedea clar faptul că totul decurgea natural. Totul a dat de gândit în momentul în care tânăra brunetă, care a stat tot timpul în stânga sportivului, i-a dat să guste cu furculița ei din peștele comandat, potrivit playtech.ro.

Anamaria Prodan: S-a dus să se roage la mănăstiri

Câțiva turiști români care se află în Sithonia, Grecia, l-au surprins pe Reghe pe plajă și la o tavernă împreună cu câțiva prieteni, dar și cu tânăra numită de presa mondenă drept „domnișoara C”. Anamaria Prodan, însă, are o explicație pentru această situație și, din Dubai, transmite că soțul ei a plecat în Grecia să se roage la mănăstiri.

"Soțul meu a plecat cu Luca, băiatul meu, să se roage la mănăstire. Trebuia să-l ia și pe cel mic, dar bebe a vrut să rămână în vacanță. Să nu avem discuții că-l acopăr sau ceva, vă dau ceva de la soțul meu. Normal că știam că este acolo", a spus Anamaria Prodan, pentru spynews.ro

Ce spune fiul Anamariei Prodan

Băiatul celor doi soți a postat o fotografie din vacanță în timp ce tatăl său plecase deja din România.

În descriere a postat mesajul: "Nu oferi a doua șansă!".

"Nu mai este tatăl meu!"

"Eu vă spun tuturor atât: tatăl meu, Laurențiu Reghecampf, dacă se mai naște de 200 de ori, o viață perfectă va avea. M-am obișnuit cu discuțiile la adresa familiei mele. Am părinți și frați fabuloși. Tatăl meu este exact cum zice mama "modelul bărbatului perfect". Visez să ajung ca el și ca mama.

Pe tatăl meu, nimeni pe Pământ nu o să-l vadă divorțat. Nu o să vedeți că face numele acestei familii de râs. Nu o să-l vedeți băut prin restaurant. Nu o să-l vedeți vorbind urât cu nimeni pe pământ. Nu o să-l vedeți în scandaluri de orice fel, pentru că tatăl meu, Laurențiu Reghecampf, este mândria familiei noastre. (...) Eu, Reghe Junior, sunt cel mai mare apărător al familiei. Dacă simt orice femei sau bărbat că se apropie de familia mea, este jale! Să ferească Dumnezeu să încerce cineva să-mi facă ceva rău la familie. Deci, voi ăștia care visați să ne faceți rău, stați liniștiți, că nu contați pentru noi. Sunteți prea mici și slabi. Le transmit ceva celor care vor să-mi atace familia: "Capul le va stă unde le vor sta și picioarele" (...)

Mai aveți multe minciuni? Când tatăl meu va plănui în secret un divorț… înseamnă că nu mai este tatăl meu! Când tatăl meu o să plece de acasă sau o să distrugă familia din cauza unor femei avare de bani atunci înseamnă că tatăl meu nu mai este Laurențiu Regehcampf. Știu că mulți dintre voi vor să-i vadă despărțiți, dar mai bine murim decât să vă facem pe plac. Familia noastră va rămâne unită până la moarte", a declarat Laurențiu Reghecampf Jr. la începutul scandalului divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan, reacție în lacrimi despre amanta lui Reghecampf: Este incapabil! Mă rog să-și revină, nu vreau să divorțez

"Sunt bine, am fost și voi rămâne o femeie puternică. Am rămas aceeasi femeie războinică, însă anumite situații trebuie rezolvate cu calm. Cum ar fi ca eu să încep să îmi denigrez soțul, să-l fac în toate felurile, să îl înjur? Nu, nu pot, asta nu am sa fac niciodată. Ce e în sufletul meu rămâne în sufletul meu.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Dacă soțul meu privește, să zicem, altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau din punctul lui de vedere. (...)

Este adevărat că noi am construit și ne-am consultat asupra fiecărui interviu și fiecărui pas pe care l-a făcut. Poate că alt bărbat ar fi fost deranjat că soția îi construiește cariera. Dar soțul meu mi-a mulțumit în fiecare zi pentru asta. Poate că acum a venit momentul să mai răspundă și el, nu numai eu. Să purtați acest dialog direct cu el. În toți acești ani în care am dus atâtea bătălii, atâtea războiaie pe toate fronturile, de scandaluri, am ieșit numai eu în față. Totul ca să-mi apăr soțul și căsnicia.

Soțul meu este incapabil să își trădeze familia în adevăratul sens al cuvântului. Nu văd de ce un bărbat care și-a crescut copiii în spiritul tradiționalist al familiei, ar distruge acum totul în jurul lui pentru o femeie. Și nu orice femeie, ci una pe care o știe tot orașul. De ce și-ar face de râs copiii, soția, de ce s-ar compromite în fața unei țări întregi, pentru așa ceva? Oricâte aș afla, oricâte mi s-ar spune, nu pot să cred. (...) Mă rog la Dumnezeu în fiecare seară să-și revină. Nu vreau să divorțez", a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro