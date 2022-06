Povestea tristă a lui Mr. Miyagi din Karate Kid. Şi-a trăit ultimii ani în singurătate şi sărăcie

Pat Morita a devenit faimos după ce l-a interpretat pe maestrul de arte marțiale Mr. Miyagi în filmul „The Karate Kid”. Actorul a murit, însă, bolnav, uitat de lume, părăsit de prieteni şi fără nicio agoniseală. Puţină lume ştie că înainte să devină cunoscut, Morita era un comediant, cunoscut după numele de scenă „Hip Nip”, care ținea spectacole în baruri și cluburi de noapte.

Nu a avuut o copilărie ușoară. Pe cât de fericită a făcut-o pe-a noastră, pe-atât de lipsită de bucurii a fost a lui. Starul din „The Karate Kid” a suferit de tuberculoză, iar din această cauză a reuşit să facă primii paşi abia la vârsta de 9 ani. Familia lui a locuit o vreme într-o infirmerie caritabilă din cadrul Shriners Hospital din San Francisco. Actorul a primit primul rol în 1967, în filmul „Thoroughly Modern Millie”. Ulterior au urmat apariții în comedia „The Shakiest Gun in the West” și în serialele „M*A*S*H” și „Sanford and Son”. Morita și-a consolidat cariera după ce a interpretat rolul Matsho „Arnold” Takahashi în 26 de episoade ale serialului „Happy Days”.

Karate Kid II a fost un eşec

Primul rol principal l-a avut în serialul „Mr. T & Tina”, oprit după doar patru episoade. Acest eșec i-a afectat viața actorului. S-a retras în Hawaii, unde Morita și familia lui și-au pierdut casa în urma unui dezastru natural care s-a petrecut în 1980. La 46 de ani, Morita s-a trezit fără un loc de muncă și a petrecut câțiva ani câștigând ocazional bani din show-uri de comedie în baruri de noapte și din apariții în reclame. Ulterior, un prieten din lumea comediei, Redd Foxx, l-a ajutat pe actor să își găsească o casă. În 1984 șansa i-a surâs din nou lui Morita. A primit un rol în filmul „The Karate Kid”, care a fost un succes comercial, cu încasări de peste 130 de milioane de dolari. Continuarea „The Karate Kid: Part II” a fost, însă, un eșec, spun criticii de film.

A fost mereu o prezenţă discretă şi nu i-a plăcut să stea prea mult în lumina reflectoarelor. Într-unul din puţinele interviuri pe care le-a dat, Morita a declarat că dacă al doilea film ar fi avut succes atunci ar fi putut să își achite datoriile și să plătească pentru studiile superioare ale celor trei fete ale sale. Actorul a fost căsătorit de trei ori. După „The Karate Kid”, cariera lui Morita a intrat într-un declin accentuat. Actorul a început să consume mult alcool și a murit în 2005, la vârsta de 73 de ani, din cauza unor probleme la inimă. „Singurătatea și greutatea faimei l-au distrus în cele din urmă”, a declarat una dintre fiicele lui, Aly.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News