Rabla Clasic și Rabla Plus. Neculaescu (AFM): Banii pentru mașini clasice, în scădere / Cât primești dacă îți cumperi o mașină electrică

"În fiecare an, bugetul la Rabla Clasic se va diminua și va crește bugetul la Rabla Plus, adică la mașini prietenoase cu mediul înconjurător. Fondurile pentru Rabla Clasic, anul acesta, s-au epuizat foarte repede. Într-adevăr, nici suma nu a fost foarte mare — 300 de milioane de lei. Avem până la acest moment 53 de dosare aprobate pentru instituții publice și 507 dosare pentru operatorii economici, deja aprobate, și mare parte din aceștia și-au luat deja mașinile", a declarat Laurențiu Neculaescu.

"În programul Rabla Clasic, ca și în programul Rabla Plus, sunt 3 categorii de aplicanți: persoanele fizice, persoanele juridice și instituții publice, toate categoriile. Le evaluăm în funcție de în ordinea înscrierilor în aplicație", a mai spus acesta.

"Instituțiile publice sunt primele, dar sunt în ordine înscrierile în cadrul programului și deja și-au achiziționat mașini mult mai prietenoase cu mediul înconjurător. Așa cum v-am spus, în fiecare an se va diminua bugetul la Rabla Clasic și va crește la Rabla Plus. Anul acesta, la Rabla Plus avem cel mai mare buget, un miliard de lei pentru achiziția de mașini electrice. Banii la programul Rabla Plus s-au epuizat pentru instituțiile publice și pentru persoane juridice și mai avem încă buget disponibil pentru persoane fizice", a adăugat acesta.

"Aplicația este deschisă, orice persoană fizică se poate înscrie dacă dorește să își achiziționeze o mașină electrică. Prima de casare este de 25.500 de lei (sau 5.000 de euro). Cred că mai sunt în jur de 50-60 de milioane de lei disponibili din bugetul alocat. Oricum, va mai fi o nouă sesiune, undeva în jurul datei de 19 august la Programul Rabla Plus, în care vom mai avea sume noi și pentru persoanele juridice, și pentru instituțiile publice, și pentru persoanele fizice, în funcție de cum se consumă banii în această sesiune. Piața e puțin saturată, probabil și înjumătățirea primei de casare a contribuit - de la 10.000 de euro la 5.000 de euro - în schimbarea deciziei", a mai spus acesta.

"Mai sunt 60 de milioane disponibili pentru persoane fizice. Dacă cumva nu se cheltuiesc banii aceștia, redistribuim fie la instituții publice, fie la persoane juridice, unde am văzut că cererea a fost foarte mare. Atunci o să le distribuim banii acolo și se vor consuma: o să scadă cheltuielile cu carburanții la instituția publică, se fac economii la bugetele fiecărei instituții publice. I-am încurajat să se achiziționeze mașini electrice", a conchis acesta.

