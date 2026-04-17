Orban, primul interviu după înfrângerea din alegeri: A fost durere și goliciune

Viktor Orban, fostul premier al Ungariei, a vorbit deschis despre momentul dificil prin care trece dup[ pierderea alegerilor și a transmis că scena politică intră într-o etapă complet diferită.

Viktor Orban, înfrângerea din alegeri - un punct de cotitură

În dialogul acordat presei din Ungaria, Viktor Orban a recunoscut că rezultatul scrutinului marchează finalul unei perioade politice. Potrivit acestuia, dreapta maghiară are nevoie de o reconstrucție din temelii.

„Am trecut printr-un montagne russe emoțional. Am simțit durerea, golul ei. Duminica a fost doar durere, iar luni, goliciune”, a spus Orban. „Amploarea înfrângerii este mare. În ceea ce privește consecințele, este mai mult decât o simplă schimbare. Comunitatea de dreapta nu mai poate continua în actuala fromulă. Este necesară o reînnoire completă, pentru că o eră politică s-a încheiat", a adăugat liderul partidului Fidesz.

Declarațiile vin după un rezultat considerat istoric, care a schimbat echilibrul de putere de la Budapesta.

Asumarea responsabilității

Liderul Fidesz a spus clar că își asumă rezultatul fără echivoc. În opinia sa, rolul de președinte de partid implică responsabilitate totală pentru eșec.

„Ei bine, eu sunt președintele partidului. Trebuie să-mi asum 100% această înfrângere”, a declarat Orban.

În același context, a anunțat că urmează schimbări interne importante. Partidul Fidesz va trece printr-un proces de reorganizare, inclusiv la nivelul grupului parlamentar, însă fără a oferi, deocamdată, nume concrete.

O nouă majoritate la Budapesta

După 16 ani la conducerea Ungariei, Viktor Orban pierde puterea în fața lui Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza. Rezultatul votului din 12 aprilie a fost categoric.

Partidul Tisza a obținut 138 de mandate din totalul de 199, adică o majoritate de două treimi. În schimb, Fidesz a rămas cu doar 55 de locuri în parlament.

După anunțarea primelor rezultate oficiale, Orban a transmis un mesaj scurt și direct: „Rezultatul e dureros, dar clar. Am felicitat partidul câștigător”.

Direcția noului guvern

La rândul său, Peter Magyar a conturat prioritățile viitoarei guvernări. În prima conferință de presă după victorie, acesta a subliniat diferențele față de administrația anterioară:

„Guvernul Tisza va fi al păcii, spre deosebire de Guvernul Orban, care nu a vorbit despre educație, sănătate, criza prețurilor ridicate, dar a vorbit întruna despre Rusia, Ucraina, Iran, despre alegerile prezidențiale americane”

În aceeași noapte, Magyar a cerut demisia unor lideri din instituțiile statului, inclusiv a președintelui republicii. Replica lui Orban nu a întârziat:

„Asta nu e corect. Astfel de lucruri nu sunt acceptabile”, a spus acesta în interviu.

Ce urmează pentru Orban

Pentru Viktor Orban, momentul actual pare să fie unul de reset. A vorbit despre finalul unei etape și despre nevoia de schimbare profundă în interiorul taberei sale.

În același timp, victoria lui Peter Magyar deschide un nou capitol pentru politica din Ungaria, cu o majoritate solidă și promisiuni de schimbare pe plan intern și extern, potrivit publicației Hirado.

CITEȘTE ȘI: Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video