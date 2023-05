"Anul acesta, am fi împlinit 10 ani de căsătorie". Oana Ioniță, după anunțul divorțului de Florin Budnaru: Evoluția noastră are loc doar în momentele de cumpănă

"Simt că, în viață, evoluția noastră ca indivizi are loc doar în momentele de cumpănă, în momentele dificile în care deciziile esențiale ne caracterizează ca indivizi. Recunosc că fiecare hop din viața mea l-am considerat o provocare din care să renasc și să devin un om mai bun. Mereu am considerat că, atunci când ajungi jos, singurul drum liber este în sus. Lupt pentru a depăși rapid și ușor această schimbare din viața mea", a spus Oana Ioniță pentru unica.ro.

"Copiii vreau să se focuseze pe proiectele lor. Să fie implicați în școală, concursurile pe care le au în desfășurare și activitățile lor. Joaca și socializarea între frați este esențială pentru o viață armonioasă în familie. Trebuie să știe că părinții îi iubesc și îi susțin în tot ceea ce fac", a mai spus vedeta.

De ce divorțează

"Suntem la începutul divorţului. Am luat hotărârea la sfârşitul anului trecut şi vom aştepta să vedem cum se desfăşoară tot procesul. Detaliile vor fi analizate, iar hotărârile le va lua tribunalul. Noi am început divorţul, probabil se va continua cu custodia copilului, apoi traseul pe care îl are în mod normal un divorţ. Noi locuim împreună. Copiii locuiesc cu noi”, a mărturisit Oana Ioniță pentru Spynews.ro.

"Anul acesta, am fi împlinit 10 ani de căsătorie"

"Sperăm ca totul să se desfăşoare cât mai repede. Eu sper! Nu vorbesc în numele lui. E mai complicată situaţia, este vorba şi despre copiii, este vorba şi despre casă. La notar totul este mai rapid, într-adevăr, dacă este de comun acord. Trebuie să stabilească un tribunal custodia, orele de vizită, inclusiv când vine vorba despre casa pe care am cumpărat-o”, a adăugat vedeta.

"Nu ne-am mai înţeles. Noi anul acesta am fi împlinit 10 ani de căsătorie şi lucrurile nu au mai funcţionat între noi. Dar e important să colaborăm pentru binele copiilor. Pe plan profesional suntem separaţi, adică eu am şcoala de dans şi academia de dans şi el are proiectele pe care le desfăşoară la operetă. Nu mai colaborăm nici din punct de vedere al job-ului, fiecare are altă direcţie”, a mai spus Oana Ioniță.

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au căsătorit civil în vara lui 2013, nașii lor Mihai Găinușă și soția acestuia. Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru au împreună doi copii - Isabel (12 ani) și Maxim (9 ani).

