Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a vorbit despre listarea la bursă a companiei Hidroelectrica și a dezmințit zvonurile conform aceasta se va vinde:

„Pentru că s-a vorbit foarte mult de listarea Hidroelectrica, constatăm și noi, în diverse dezbateri și discuții, că, din păcate, nu întotdeauna, listarea Hidroelectrica este privită și înțeleasă pe deplin. Primim întrebări de tipul: Veți fi vânduți? / Vom rămâne fără Hidroelectrica? Hidroelectrica nu se vinde și nu rămânem fără Hidroelectrica. Listarea, practic, și am spus-o de mai multe ori, va permite accesul tuturor românilor la Hidroelectrica. Este o companie care a crescut foarte mult în ultimii ani.

Am început să ne concentrăm foarte mult pe ce înseamnă dezvoltarea companiei, creșterea atât din punct de vedere al lichidităților și performanței financiare, cât și din punct de vedere al planului investițional. Sigur că, după ieșirea din insolvență, a început o etapă de construcție care și-a arătat roadele în ultimii ani. Practic, valoarea companiei, conform evaluării făcută de acționarul minoritar, Fondul Proprietatea, a crescut de la an la an și credem că este un moment în care Hidroelectrica se poate, în sfârșit, lista. Când eram în plin proces de pregătire, când selectasem o parte din consultanții necesari procesului de listare, a venit pandemia, a venit acea lege care a interzis pentru doi ani vânzarea participațiilor, a trebuit să pune totul în așteptare“, a spus Bogdan Badea.

Badea: Va fi anunțat consorțiul de bănci care se va ocupa de listare

„Anul acesta, în urma discuțiilor dintre acționari, s-a luat decizia ca Fondul Proprietatea, acționarul minoritar care deține o participație de circa 20% în Hidroelectrica, să demareze procesul de listare printr-o ofertă publică primară-secundară, prin vânzarea de acțiuni, prin majorare de capital, așa cum era inițial programată listarea Hidroelectrica. Acționarii au demarat în unanimitate acest proces pe Bursa de Valori de la București și din această perspectivă au început pregătirile de listare și suntem în plin proces de listare.

Din păcate, în această fază în care ne aflăm nu vă pot da foarte multe informații, dar vă pot spune că foarte curând vom anunța consorțiul de bănci care se va ocupa de listare. Odată cu selecția acestui consorțiu de bănci, vom intra în plină acțiune de pregătire a procesului de listare.“, a spus, la DC News, la dezbaterea „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei“, Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

În contextul actualei crize economice, care continuă să se accentueze, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a vorbit despre românii care preferă să facă economii, să țină banii „la saltea“ sau în bancă:

„Prin piața de capital, companiile românești se pot finanța mult mai ieftin decât prin finanțări clasice, deci cu un cost scăzut, iar asta înseamnă că le rămân resurse să investească în economie, să plătească salarii mai mari, să aibă locuri mai bune. Pe de altă parte, ca instrument de investire pentru fiecare român, cred că mai avem de lucru, pentru că degeaba creăm aceste pârghii dacă nu avem în paralel educația financiară, educația bursieră prin care românii să cunoască aceste oportunități, să înțeleagă ce înseamnă să investești și nu să joci pe piața de capital (...)“, a spus, la DC News, la dezbatere „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei“, ministrul Digitalizării Sebastian Burduja (citește continuarea AICI).

