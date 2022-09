Adrian Tănase, directorul Bursei de Valori București, a prezentat un scurt istoric al companiei din ultimii ani, exemplificând dezvoltarea pe care a avut-o piața de capital din România:

„Piața de capital se află pe un drum bun. Suntem o piață mică, în comparație cu piețele dezvoltate. Valoarea companiilor listate la București reprezintă 15% din GDP-ul României. Comparat cu Polonia, la GDP-ul țării respective, este de 30 și ceva la sută. Deci, comparat cu GDP-ul Poloniei, suntem la jumătatea pieței de acolo. Avem puține companii, dar avem și puțini investitori. Avem, acum, 100.000 de investitori pe piața de capital. Ca să fim comparați cu Polonia, ar trebui să avem 500.000 de investitori individuali pe piața de capital.

În ultimii 2-3 ani s-a întâmplat o evoluție pozitivă. Înainte eram chiar mai jos. La sfârșitul lui 2019 aveam 60.000 de investitori individuali, iar acum avem 117.000 de investitori individuali. S-a dublat numărul în ultimii ani. Ca număr de companii listate, am avut un an record, în 2021, când am avut 23 de listări de acțiuni, ceea ce este un record absolut pentru Bursa de Valori București ținând cont că au fost ani când nu am avut nicio listare, de exemplu. În 2018 și 2019 am avut câte o singură listare. Lucrurile au început să se miște. Până în 2019 am fost piață de frontieră, iar apoi am fost promovați la piață emergentă. Acest lucru înseamnă că, cel puțin în universul investitorilor instituționali, acum avem niște investitori mult mai mari care se uită pentru oportunități de investiții în România.

Companiile românești care caută finanțare pe piața de capital în prezent au contra-parte mult mai puternică. Avem fonduri de pensii foarte importante pentru dezvoltarea pieței de capital, și din perspectiva fondurilor de pensii private din România, unde am lucrat întreaga mea carieră, e obligatoriu să dezvoltăm o piață de capital, pentru că fondurile de pensii nu pot investi banii noștri decât în piața de capital. Este obligatoriu să dezvoltăm piața de capital“, a spus, la DC News, la dezbaterea „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei“, Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News