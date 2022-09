În contextul actualei crize economice, care continuă să se accentueze, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a vorbit despre românii care preferă să facă economii, să țină banii „la saltea“ sau în bancă:

„Prin piața de capital, companiile românești se pot finanța mult mai ieftin decât prin finanțări clasice, deci cu un cost scăzut, iar asta înseamnă că le rămân resurse să investească în economie, să plătească salarii mai mari, să aibă locuri mai bune. Pe de altă parte, ca instrument de investire pentru fiecare român, cred că mai avem de lucru, pentru că degeaba creăm aceste pârghii dacă nu avem în paralel educația financiară, educația bursieră prin care românii să cunoască aceste oportunități, să înțeleagă ce înseamnă să investești și nu să joci pe piața de capital.

Noi am făcut un calcul simplu în momentul în care am promovat acest proiect legislativ și cifrele cred că vorbesc de la sine. Dacă un român, pe parcursul a 15 ani, ar ține banii „la saltea“ sau i-ar pune într-un cont bancar, ar fi cam de trei ori mai sărac decât dacă ar fi investit în indicele bursei. Cred că aceste cifre spun totul, ține și de mediul politic, și de parteneriatul între mediul privat și mediul public să promovăm aceste informații astfel încât toți românii să aibă curajul, cunoștințele și disponibilitatea de a investi în piața de capital.

După 12 ani de stat în SUA, am spus că visul meu ar fi ca în această țară să se vorbească despre bursă așa cum o fac americanii la micul dejun și la masa de seară. Ei comentează modul în care evoluează anumite companii și piața de capital din Statele Unite. Asta este o cultură de piață liberă, solidă, de capitalism funcțional și spre asta trebuie să mergem și noi“, a spus, la DC News, la dezbatere „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei“, ministrul Digitalizării Sebastian Burduja.

Adrian Tănase, directorul Bursei de Valori București, a prezentat un scurt istoric al companiei din ultimii ani, exemplificând dezvoltarea pe care a avut-o piața de capital din România:

„Piața de capital se află pe un drum bun. Suntem o piață mică, în comparație cu piețele dezvoltate. Valoarea companiilor listate la București reprezintă 15% din GDP-ul României. Comparat cu Polonia, la GDP-ul țării respective, este de 30 și ceva la sută. Deci, comparat cu GDP-ul Poloniei, suntem la jumătatea pieței de acolo. Avem puține companii, dar avem și puțini investitori. Avem, acum, 100.000 de investitori pe piața de capital. Ca să fim comparați cu Polonia, ar trebui să avem 500.000 de investitori individuali pe piața de capital.

În ultimii 2-3 ani s-a întâmplat o evoluție pozitivă. Înainte eram chiar mai jos. La sfârșitul lui 2019 aveam 60.000 de investitori individuali, iar acum avem 117.000 de investitori individuali. S-a dublat numărul în ultimii ani. Ca număr de companii listate, am avut un an record, în 2021, când am avut 23 de listări de acțiuni, ceea ce este un record absolut pentru Bursa de Valori București ținând cont că au fost ani când nu am avut nicio listare, de exemplu (...).“, a spus, la DC News, la dezbaterea „Cum poate deveni piața de capital din România motorul economiei“, Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București (citește continuarea AICI).

