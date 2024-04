Incendiu puternic în Copenhaga. Arde una dintre clădirile emblematice ale Danemarcei / video

Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai vechi clădiri din Copenhaga, scrie Sky News.

Echipajele de urgență au fost surprinse în timp ce se deplasau către Bursa Veche din oraș, de unde un fum gros se ridica spre cer. Incendiul a cuprins turnul emblematic al clădirii, care s-a prăbușit în peste acoperiș. Nu au fost raportate victime până în acest moment.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare au arătat că opere de artă sunt îndepărtate din clădire. Clădirea istorică, care este situată lângă parlamentul danez și avea o turlă în formă de cozi de dragon împletite, era în renovare când a izbucnit incendiul.

Imobilul este adesea folosit pentru cine de gală, conferințe și evenimente, dar nu este deschis publicului.

Ministrul danez al Culturii, Jakob Engel-Schmidt, a scris pe Twitter despre „imaginile teribile” de la incendiul de la clădire cunoscută și sub numele de Borsen și a spus că 400 de ani de moștenire culturală daneză au luat foc.

This is sad: the Børsen, the 17th c. stock exchange building in Copenhagen is on fire. It was designed by the van Steenwinckel brothers, sons of Hans van Steenwinckel the Elder from Antwerp who arrived in Denmark in 1578 and became the king's architect. pic.twitter.com/FTF1yIlYir