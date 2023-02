Câți bani se fac din Tik Tok şi Youtube în România? Am încercat să aflăm de la Georgiana Năstase și Dragoș DADO, doi tineri pe care îi știți de la televizor, Youtube sau Tik Tok.

Se poate trăi din online? Dragoș DADO a spus că da. „În momentul de față, da, categoric da! Se poate trăi din online dacă ai răbdare să ajungi să trăiești din online”.

„În primii doi ani de online, nu am câștigat mai nimic. Eu fac clipuri și cu părinții mei și le explicam, la început, că ce fac va conta cândva. Abia după doi au început să apară câștigurile, câștiguri pe care încercăm să le întărim și să le concretizăm. Asta este partea ciudată a online-ului: nu ești sigur”, a mai zis Dragoș DADO.

„O lună bună, în acest moment, din online, înseamnă undeva între 7000-8000 lei. Aceasta este partea de profit. În online, trebuie să faci și investiții - se mai strică o cameră, un telefon etc și le înlocuiești. Iar profitul de 7000-8000 lei se strâng din vreo 4-5 surse, adică patru rețele de socializare, contracte de colaborare cu aplicații, de publicitate, și așa ajungem la acest venit. Poate unii vor spune: „mamă, ce de bani!” Dar nu este așa. Sunt foarte puțini bani față de ce bani are online-ul în momentul de față. Sunt oameni care fac online și râd de sumele acestea. Ne dorim să creștem mai mult calitativ și să fie totul stabil și sigur decât să dăm un boom și apoi să nu știm ce să mai facem”, a mai spus Dragoș DADO la DC News și la Radio DC News.

Unde lucrau Georgiana Năstase și Dragoș DADO înainte de a face bani din online

Georgiana Năstase și Dragoș DADO ne-au spus unde lucrau înainte de a face bani din online.

„Eu am fost corporatistă. Mi-am dat seama că nu mă definește și că vreau mai mult de la viață. Și că pot mai mult. Și atunci am decis să merg în zona online”, a spus tânăra care este și actriță.

„La un moment dat, eu am avut și două joburi. Am lucrat și în afara țării, în turism. De asemenea, am fost și antrenor de fitness. Am avut și un part time unde făceam contabilitate primară”, a adăugat și Dragoș DADO.

Interviul integral îl găsiți aici:

Georgiana Năstase are 28 de ani și este din Buzău. A jucat în serialul „În căutarea adevărului” de pe Kanal D și a concurat în cadrul show-lui TV „IUmor”.

Este foarte activă pe rețelele de socializare, având o comunitate foarte unită atât pe Tik Tok, cât și pe Instagram și Youtube, unde postează videoclipuri pe diverse teme și le arată urmăritorilor viața ei personală, alături de partenerul ei - Dragoș Dado.

