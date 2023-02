Misha Miller, una dintre cele mai fresh voci ale momentului, a reușit să cucerească România cu piesele ei. Născută în Chișinău, artista s-a mutat la Iași, unde a urmat două facultăți, iar acum locuiește în București.

Invitată în platoul Spectacola, artista a dezvăluit că a stat la cămin pe perioada facultății și că, deși provine dintr-o familie cu posibilități, a văzut experiența ei din studenție ca pe o oportunitate de a explora viața, de a înțelege altfel lucrurile și de a se dezvolta ca om.

A studiat Finanțe și Politologie, experiențe pe care le consideră așii din mânecă. Deși nu a renunțat la visul de a face politică, artista și-a urmat chemarea către muzică, cunoscând succesul încă de la primele piese lansate.

Frumoasa artistă va răspunde celor 20 de întrebări incomode și haioase, din cadrul celebrului Oracol al Vedetelor.

Despre Misha Miller

Mihaela Arsene, cunoscută sub numele de Misha Miller, s-a născut pe 13 noiembrie 1995, în Chișinău, Republica Moldova. Misha a început să cânte la vârsta de 7 ani. În 2015 s-a mutat să studieze în România. Acolo s-a alăturat proiectului muzical United by Dreams, cu care a realizat mai multe cover-uri ale unor piese precum Grenade, Crazy in Love, Mirrors și altele.

În 2017, Misha a colaborat cu Manuel Riva și Alex Parker pentru a debuta în topuri cu piesele "Sacred Touch" și "Fix Your Heart". În 2018, Misha a fost solista piesei "Wild Fire", un proiect al producătorilor DJ Sava și Vanotek. În iunie 2019 a colaborat din nou cu Manuel Riva pentru a da viață piesei "What Mama Said". Single-ul a ajuns pe poziția 19 în topul săptămânal Billboard Dance Club Songs.

A reușit încă de la debutul în muzică să-și asigure un loc în topurile din Europa. A semnat colaborări importante și piese care au devenit rapid adevărate hituri. "Smoke Me", feat. Sasha Lopez, "What Mama Said" și "Sacred Touch", feat. Manuel Riva și "Touche", feat. Sickotoy, sunt doar câteva dintre piesele care au milioane de vizualizări pe YouTube și streamuri pe platformele digitale și au ocupat locuri importante în topurile muzicale din țări precum România, Turcia, Grecia și Bulgaria. Recent, Misha Miller a lansat “Mahala”, o colaborare inedită cu Sasha Lopez.

Nu ratați „Oracolul Vedetelor” de vineri, 17 februarie, de la ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

