Gănescu, COPAC: Nu e normal! Niciodată n-au fost întrebați dacă vor să se vaccineze anti-gripal

Vaccinarea bolnavilor cronici este un subiect încă neaprofundat în România, unii dintre ei lovindu-se de conduita medicilor de familie sau de o accesibilitate redusă la programele de vaccinare.

”Din păcate nu dorește nimeni despre cei care doresc să se vaccineze și cred că dacă este să facem ceva, împreună. Am putea să creăm niște soluții clare, niște programe clare, niște programe de vaccinare care să fie accesibile celor care doresc. Aș dori să punctez aici un lucru. S-a vorbit aici de programul antigripal, de vaccinarea antigripală. Din punctul meu de vedere este absolut nefuncțional și pot să vă spun și de ce.

Pacienții nu sunt întrebați dacă vor să se vaccineze

Avem foarte multe categorii de pacienți cu care am intrat în contact pe diverse patologii, care niciodată nu au fost întrebați dacă doresc să se vaccineze antigripal. Bineînțeles că în rândul lor sunt și pacienți care nu doresc să se vaccineze, dar mulți dintre ei, care doresc, încearcă să găsească această soluție din surse personale, ceea ce nu cred că e normal. De aceea, noi nu știm niciodată câți pacienți doritori avem, care să acceseze acest program antigripal. Acea mapă care se face la nivelul medicilor de familie, trebuie să punctăm niște lucruri. Nu toți medicii de familie vaccinează și știm cu toții că în vaccinarea anti-Covid, nu toți medicii au vrut să intre în contract pentru a vaccina anti-Covid. Deci sunt categorii numeroase de pacienți care nu au acces la vaccinare, deoarece medicii lor nu vaccinează.

În al doilea rând, din punctul de vedere al vaccinurilor antigripale pe care România ar trebui să îl aducă, aici avem o mică - mare nelămurire. Eu nu cred că am văzut vreodată niște date exacte cu numărul de pacienți cronici din România. Știu că am avut această dezbatere de foarte multe ori și mergem doar pe presupuneri sau pe date statistice, că avem 3 milioane sau 4 milioane de pacienți cronici, să spunem că sunt date aproximative, dar un număr real noi nu avem și atunci mi-e greu că am putea să facem și o estimare reală a numărului de doze de vaccinuri pe care să le aducem.

În al treilea rând, să spunem că în programul de vaccinare antigripal intră și alte categorii, intră și categoria persoanelor de peste 65 de ani iar aici am putea să avem un număr exact de persoane de la INS, dar cumulate, noi vorbim de un număr de peste 5 milioane de cetățeni ai României, iar cu siguranță noi, la capitolul vaccinare antigripală, niciodată nu am vaccinat mai mult de 2 milioane”, a transmis Radu Gănescu, președintele COPAC, în cadrul dezbaterii ”Prevenția și descoperirea precoce a îmbolnăvirilor, soluții”.

