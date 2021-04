Muzica lăutărească a avut urcușuri și coborâșuri de-a lungul vremurilor, pentru că odată cu apariția noilor stiluri de muzică, a fost lasată pe plan secund de cele mai multe ori și dată uitării de generațiile tinere.

Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă sunt numele care au scris istorie în ultimii zeci de ani în muzica românească și pe care, astăzi, îi pierdem din cauza unui virus nemilos.

Odată cu moartea lor, ia sfârșit o pagină de aur a culturii muzicale din România.

Chiar dacă erau mereu cu zâmbetul pe buze și părea că nu au nicio grijă și problemă, viețile celor trei mari lăutari au fost marcante. Cu toate acestea, coincidență sau nu, în diverse circumstanțe, cei trei au avut în ultimii ani aceeași declarație: "Dumnezeu nu mă lasă", "Dumnezeu mă scapă".

Cea mai mare dintre toți, Gabi Luncă s-a stins la vârsta de 81 de ani. Un etalon al muzicii lăutărești, cântăreața a avut o viață marcată de mai multe drame, în ciuda faptului că la fiecare apariție era cu zâmbetul pe buze.

Una dintre cele mai mari dorințe a fost aceea de a deveni mamă, iar vestea că este însărcinată pentru prima dată, deși trebuia să fie o mare bucurie, s-a transformat într-un necaz care i-a adus multă suferință. Prima sa fiica a murit la numai două luni de la naștere, după ce a fost diagnosticată cu encefalită.

"Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut", a povestit Gabi Luncă într-un interviu de acum câțiva ani.

În anul 2009, artista avea să primească o nouă lovitură, după ce a primit diagnosticul de cancer la sân. După o perioadă de tratamente și rugăciuni, Gabi Luncă a învins boala, dar a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să accepte vestea că o să rămână fără un sân.

"Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Această boală este foarte grea, am avut momente de disperare. M-am jelit zile întregi, mă uitam la toate hainele şi mă întrebam dacă mă mai întorc acasă ca să pot să le port. Citostaticele au fost insuportabile pentru mine, dar Dumnezeu nu m-a lăsat", a mai spus artista.

Nici viața lui Nelu Ploieșteanu, ucis de COVID-19 la 70 de ani, nu a fost mai roz și de-a lungul anilor, problemele de sănătate și cele legate de pierderea fiului său l-au marcat profund.

Nelu Ploieșteanu a avut cinci copii, dar unul dintre ei, Mihăiță, a murit în anul 2018.

Mihăiță a murit la doar 32 de ani, după ce, încă din copilărie, de la vârsta de 2 luni, a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică și cu encefalopatie.

"Am plâns o perioadă lungă şi apoi ne-am resemnat. Dimineaţa ne ducem cu toţii să-l pupăm, să vorbim cu el. Este bibelou Mihăiţă, este dependent de soţia mea. Ea nu a mai ieşit din casă de 26 de ani, dar nu s-a plâns nici un moment. I-a dat Dumnezeu putere. Drama aceasta este crucea vieţii ei", povestea Nelu Ploieșteanu în trecut.

Mai mult, Nelu Ploieșteanu a trecut printr-un preinfarct și chiar dacă medicii nu-i dădeau mari șanse de recuperare, artistul a primit un miracol, așa cum a afirmat chiar el.

"După opt ani de tratament, cu strictețe datorită copiilor și soției, mi-a eliminat toate medicamentele. Mi-a dat un regim strict pe care nu l-am ținut deloc, dar nu sunt un mare gurmand. Am făcut o analiză și așteptam rezultatul. A venit soția și mi-a spus că mi-au scos medicamentele", a spus artistul.

Povestea de viață a Corneliei Catanga este demnă de un film.

Născută prematur la 7 luni, cântărind doar 850 de grame, a fost aruncată sub pat pentru un motiv halucinant, pe care l-a povestit chiar ea într-un interviu recent.

Problemele de vedere ale cântăreței s-au tras încă din copilărie, atunci când a aflat că suferă de retinopatie pigmentară, un diagnostic fără tratament. Boala a marcat-o până în ultima clipă. În anul 1986, artista a fost operată pentru prima dată, cu laserul pe retină, în Tel Aviv. Intervențiile de atunci i-au salvat parțial vederea, însă problemele au revenit în urmă cu câțiva ani, atunci când a izbucnit în plâns la televizor și a transmis un mesaj disperat primarului de atunci Gabriela Firea.

Pierderea casei, lipsa banilor și a concertelor au dus-o pe Cornelia Catanga în anul 2019 la un stop cardio-respirator, moment în care a realizat că a trecut pe lângă moarte. Tot atunci, artista anunța că mai vede doar 3%.

