Nelu Ploieșteanu, cuvintele grele prin care și-a prevestit moartea. Ce a spus pe 8 martie, la evenimentul unde s-a infectat FĂRĂ să știe

- "Lăutarii nu îmbătrânesc niciodată, doar mor" a zis Ploieșteanu în trecut.

- "Muzica lăutărească se ascultă și când ești fericit, dar și când ai o nenorocire în viață. Acest gen de muzică te liniștește sufletește.

Dacă aș lua-o de la început, aș face același lucru. Cu aceeași plăcere. Un lăutar are ocazia să facă oamenii să se simtă foarte bine", a mai spus.

La ultima sa apariție la Antena Stars, la sfârșitul lunii ianuarie 2021, înainte de infectarea cu SARS-CoV-2, Nelu Ploieșteanu a vorbit despre moarte, minuni și oxigen, elementele vitale care i-ar fi trebuit ca să poată învinge temutul virus.

- "Eu am o credință în sufletul meu. Eu zic că dacă mâine se termină, e soare afară, nu-mi pare rău. Am făcut atâtea lucruri care mă bucură, ca și cum aș fi trăit 170 de ani. Dacă trăiește unul atât, nu face cât am făcut eu până acum", a spus el.

Nelu Ploieșteanu s-a infectat cu SARS-CoV-2 la o petrecere de 8 martie unde a fost invitat să cânte.

- "Mă simt minunat! Vă mulţumesc din suflet şi vă aşteptăm încă ani buni înainte! Toţi oamenii care vin mă îmbrăţişează, dau mâna cu mine, ne-am sărutat. Chiar glumea doamna Andreea, şefa de aici: „Maestre, dar nu vă feriţi?”. „Nu mă feresc, doamnă, mă fereşte Dumnezeu”. Nu am avut nicio problemă", le-a spus atunci Nelu Ploieșteanu spectatorilor din restaurant.

Înainte de a fi intubat, Nelu Ploieșteanu le-a spus medicilor care este ultima sa dorință.

- "Ne spunea că e tare supărat că nu a mai ajuns la mormântul fiului său și îi spunea fiicei, care l-a însoțit la spital, să se ducă să-i aprindă o lumânare, când se va încheia carantina, în Jud. Ilfov", a spus un cadru medical zilele trecute.

"A fost o vindecare miraculoasă"

- "În urmă cu opt ani am suferit un preinfarct, mi s-a spus atunci că mi s-a sucit o venă. Iată însă că, la ultimele analize, nu mi-au mai găsit nimic, mi-au anulat și tot tratamentul. A fost o vindecare miraculoasă, fiul meu mă veghează din Cer!", a spus Nelu Ploieșteanu acum ceva timp.

Odată, întrebat dacă are regrete, maestrul a spus:

- "Există om să nu aibă regrete? Regret că nu mai sunt tânăr, ca să am multe gagici".

Mai mult, întrebat ce-și dorește de la viață, a spus:

- "Sănătate și să-mi văd nepoții crescând. ”Aseară am fost la cârciumă. Lume multă, oameni puțini!”"