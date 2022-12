Cei mai buni sportivi tulceni, premiați de Consiliul Județean Tulcea

În total, 62 de sportivi și 17 antrenori tulceni vor fi premiați în cadrul Galei organizate în premieră de Consiliul Județean Tulcea. Evenimentul se dorește a deveni o tradiție a județului Tulcea, organizată în semn de respect și apreciere pentru performanțele sportive din această zonă a țării.

Vor fi premiați cinci sportivi care au participat la competiții de nivel mondial, 13 sportivi tulceni care au câștigat, în acest an, titluri de nivel european și internațional și 44 de sportivi tulceni care au obținut medalii la competițiile naționale din anul 2022.

Printre cei mai buni sportivi tulceni se numără Cătălin Chirilă, „băiatul de aur“ din Sarichioi, campion mondial la kaiac-canoe, Vlad Uncu și Irina Gheorghiță, vicecampioni mondiali la karate kyokushin, Amalia Țugui, campioană națională la kickbox, Amalia Niță, campioană europeană la box, Alin Șavlovschi, campion la atletism, Albert Pănuță, campion european la karate kyokushin.

„În sport, Tulcea s-a remarcat în acest an cu rezultate notabile, iar Consiliul Județean Tulcea va sprijini și va premia sportivii tulceni care au obținut performanțe deosebite. Am fost, sunt și

voi rămâne un admirator și un susținător al sportului, așa cum am menționat de fiecare dată când am vorbit despre construcția noii Săli Polivalente. Felicit toți părinții care își îndrumă copiii către activitățile sportive și apreciez munca celor care stau în spatele sportivilor - antrenori sau profesori. Vă sunt aproape, Consiliul Județean Tulcea este lângă sportul tulcean, vă susțin și aș vrea să vă văd cât mai mulți implicați în sportul local“, spune președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News