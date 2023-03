Prețul la electricitate a scăzut, la gaze naturale a rămas la fel. Vești din BNR despre prețuri: Încep cu ce ne doare

”Cifrele generale se referă la inflația pe 12 luni. Când noi spunem în ianuarie 2023 că inflația a coborât la 15,07% înseamnă că a coborât inflația anualizată, calculată pe 12 luni. Această cifră, 15%, adună din urmă toate marile creșteri de inflație, inclusiv cele din martie, aprilie și mai 2022, când, sub impulsul războiului din Ucraina, am avut cea mai mare explozie inflaționistă din acest ciclu de doi ani și ceva. Acest 15% adună ce s-a întâmplat atunci, adică e un calcul pe baza inflației de bază, cea de unde se pornește. Când calculăm ce s-a întâmplat în ianuarie, ne uităm începând din ianuarie 2022 și ajungem la concluzia că până în ianuarie 2023, inflația a crescut cu 15%. E mult, dar trebuie să avem în vedere că marile cifre vin din martie, aprilie, mai. Apoi, din vară, mai ales, inflația a început să se domolească.

Să vedem acum cum se prezintă inflația din ianuarie și vedem cum au fost creșterile pe o lună, pentru că acestea sunt importante. Și o să încep cu ce ne-a durut, ce ne doare în această perioadă, prețurile la produsele și la serviciile energetice. Dacă ne uităm la an, prețul combustibililor au crescut cu 9,38%. Dacă ne uităm la luna ianuarie, creșterea a fost cu 0,77%, față de creșteri din trecut când erau cu 6-7%. La electricitate însă, avem cea mai interesantă situație: inflația, la an, a crescut cu 21,35%, cifra este foarte mare și cântărește mult în rezultatul cu 15,07%, dar, pe luna ianuarie, electricitatea s-a ieftinit, avem o scădere la electricitate în ianuarie de 5,72%. La gaze, iar avem o creștere mare, 27,79%, dar, dacă ne uităm, am avut creșteri și de 80% anualizate la gaze. Știți cât a fost creștere pe lună? 0,00%. Practic, nu a avut nicio influență în inflație” a spus Adrian Vasilescu, în interviul acordat DCNews și DCBusiness, în cadrul emisiunii ”Totul despre bani”.

Prețurile la energie influențează decizia de plafonare și compensare și decizia BNR ”care a lucrat pe două fronturi, pe unul asigurând creșterea economică, pe altul a dus inflația în jos”.

Citește și: EXCLUSIV Adrian Vasilescu arată două reușite ale BNR. ”A avut dreptate. Foarte puține țări au reușit asta”. Rolul politicii monetare - Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News