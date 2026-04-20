DCNews Stiri Alertă în Europa: borcane cu hrană pentru copii HiPP, contaminate cu otravă de șobolani. Ancheta indică o tentativă de șantaj
Data actualizării: 21:10 20 Apr 2026 | Data publicării: 21:08 20 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Alertă în Europa: borcane cu hrană pentru copii HiPP, contaminate cu otravă de șobolani. Ancheta indică o tentativă de șantaj / Foto: Unsplash

Mai multe borcane cu hrană pentru copii ale producătorului german HiPP, contaminate deliberat cu otravă de șobolani, au fost descoperite în Austria, Cehia și Slovacia. Autoritățile avertizează că unul dintre produse ar putea fi încă în circulație, în timp ce cazul este tratat ca o tentativă de extorcare.

Potrivit unei informări transmise de Reuters, compania HiPP și poliția germană susțin că produsele contaminate fac parte dintr-un plan de șantaj. Deși mai multe borcane au fost recuperate înainte de a fi consumate, riscul nu este complet eliminat.

Borcane contaminate, descoperite înainte de consum

Poliția din Ingolstadt a confirmat că cinci borcane „manipulate” au fost identificate și retrase în siguranță din magazine din Austria, Cehia și Slovacia.

Autoritățile austriece au anunțat că cel puțin un produs testat a fost confirmat pozitiv pentru otravă de șobolani. Există însă suspiciunea că un alt borcan contaminat nu a fost încă găsit.

În contextul riscului, HiPP a decis retragerea unui întreg sortiment de produse din peste 1.000 de magazine ale lanțului SPAR din Austria.

Compania subliniază că este vorba despre un incident izolat și că produsele nu au fost contaminate în procesul de producție, ci ulterior, în mod deliberat.

Tentativă de șantaj: cerere de 2 milioane de euro

Potrivit publicației austriece Die Presse, un email trimis companiei pe 27 martie solicita plata a două milioane de euro până la 2 aprilie. În caz contrar, autorul amenința că va contamina borcane cu hrană pentru copii în mai multe supermarketuri din cele trei țări vizate.

„HiPP este victima unei încercări de extorcare”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorilor din Ingolstadt, iar suspecții nu au fost încă identificați.

Avertisment și pentru români

Situația ridică îngrijorări inclusiv pentru românii care lucrează în Austria sau în țările vecine și care ar putea cumpăra produse alimentare pentru copii din aceste magazine.

Nu este exclus ca unele persoane să achiziționeze mai multe borcane pentru a le aduce în țară, fie din motive de preț, fie pentru că anumite sortimente nu sunt disponibile în România.

Autoritățile recomandă verificarea atentă a produselor cumpărate din străinătate și urmărirea alertelor oficiale, mai ales în cazul alimentelor destinate copiilor.

Poliția germană tratează cazul ca pe o infracțiune gravă de șantaj și punere în pericol a sănătății publice. Până la clarificarea completă a situației, consumatorii sunt sfătuiți să manifeste prudență maximă.

mancare bebelusi
hipp
produs retras
