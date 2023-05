Zamioculcas, planta pe care trebuie să o ai în casă din mai multe motive. Descoperă care sunt acestea

Planta a devenit populară datorită proprietăților sale decorative. În plus nu are prea multe pretenții de îngrijire. Cu toate acestea, puțini știu că zamioculcas are mai multe avantaje, inclusiv capacitatea de a purifica aerul și chiar de a fi folosit în scopuri medicale. Îți împărtășim câteva fapte interesante despre zamioculcas. După ce le vei afla, vei dori să crești această plantă în casă.

Purifică aerul. Poluarea aerului din interior este o problemă pentru sănătatea umană. Unul dintre avantajele plantei zamioculcas este îmbunătățirea calității aerului din interior. Potrivit unui studiu, zamioculcas ajută la curățarea aerului din interior prin absorbția poluanților precum xilenul, toluenul și dioxidul de carbon.

Îmbunătățește funcțiile cognitive. Potrivit unui raport, peste 3,7 milioane de oameni din întreaga lume suferă de demență. După ce au efectuat numeroase studii, oamenii de știință au reușit să afle că există plante care au efecte terapeutice utile și îmbunătățesc abilitățile cognitive ale omului. Printre aceste plante se află și zamioculcas.

Adaptare ușoară la diferite condiții de întreținere. Zamioculcas este o plantă deosebit de populară printre cultivatorii de flori. Marele avantaj al plantei este că se adaptează cu ușurință la diferite condiții de întreținere. Zamioculcas este rezistent la diferite boli și dăunători, astfel încât chiar și grădinarii începători pot avea grijă de această plantă.

Necesită udare minimă. Un alt motiv pentru care zamioculcas este ideal pentru grădinarii începători este că planta necesită udare minimă. Zamioculcas poate fi udat doar o dată la 3-4 săptămâni, iar planta se va simți grozav.

Planta, recomandată de Feng shui. Când este plasată în locul potrivit, cum ar fi colțurile de sud-est, sud și est ale casei, planta ajută la amplificarea energiei protectoare și purificatoare în casă. Zamioculcas este o plantă care poate stoca dioxid de carbon în timpul nopții și apoi îl poate folosi pentru a sintetiza zaharurile necesare creșterii active în timpul zilei. Acest proces se numește fotosinteză. Prin urmare, planta poate crește perfect în dormitor chiar și în lipsa luminii solare.

Planta poate fi folosită în scopuri medicale. Rădăcinile de Zamioculcas sunt bogate în steroizi, triterpenoizi, flavonoide și polifenoli. Extractul de rădăcină este o sursă de antioxidanți.

Zamioculcas este o plantă care poate decora o cameră și un birou. Frunzele de zamioculcas au o culoare verde bogată și reflectă literalmente lumina soarelui. Planta este, de obicei, de dimensiuni medii, ceea ce o face ideală atât pentru spații mari, cât și pentru cele mici.

