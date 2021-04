Voiculescu, șantaj către Cîțu cu DECESELE COVID: Diferențe între numerele raportate și cele reale

Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, a susținut astăzi o conferință de presă în care a susținut, printre altele, că numărul oficial raportat de decese cauzate de Covid-19 nu este real.

”Avem acum un ministru interimar al Sănătății, care nu știu cât timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram și le investigam. O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcția de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea partidului dumisale, anul trecut, cu privire la raportarea deceselor. A deceselor din spitalele Covid-19. Nu aș vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reușit să documentăm acest lucru, dar investigația noastră ne arată că există diferențe fundamentale între numerele raportate și cele reale. (...) Vă spun că există indicii că există o diferență între decesele raportate într-o anumită platformă și în datele pe care le primea raportate Ministerul Sănătății. Sunt mai puține decese. Vorbim despre o statistică și o metodologie care trebuie clarificată”, a declarat Vlad Voiculescu într-o conferință de presă.

