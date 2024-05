Un preot creat cu inteligența artificială a fost dezactivat la doar câteva zile după punerea în funcțiune, după ce chatbot-ul a susținut în mod repetat utilizatorilor că este un adevărat membru al clerului și a săvârșit sfinte taine, scrie New York Post.

„Părintele Justin” a fost un preot paroh animat 3D, cu barbă gri, care poartă sutană, și a avut scopul de a răspunde la întrebările enoriașilor catolici.

A fost lansat luni de grupul creștin Catholic Answers din San Diego ca un instrument educațional interactiv – dar inteligența artificială din spatele său a insistat că este un preot adevărat care trăiește în Assisi, Italia, potrivit site-ului tehnologic Futurism.

Într-o captură de ecran a unei convorbiri cu IA pe care o femeie l-a postat online, preotul computerizat a părut chiar să asculte păcatele acesteia – apoi i-a dat binecuvântare și a iertat-o de păcate.

„Du-te în pace, copilul meu, și nu mai păcătui”, a spus părintele Justin în interacțiunea cu femeia.

Autoproclamatul preot „adevărat” a luat și o poziție catolică fermă în privința problemelor sexuale.

„Biserica Catolică”, ne-a spus să „învățăm că masturbarea este o tulburare morală gravă”.

După mai multe interacțiuni îngrijorătoare ale inteligenței artificiale, care a preluat identitatea unui preot real, președintele Catholic Answers Christopher Check, a anunțat miercuri că părintele Justin nu va mai fi membru al clerului, ci „doar Iustin”.

„Am ales personajul pentru a transmite o calitate de cunoaștere și autoritate și, de asemenea, ca un semn al respectului pe care toți cei de la Catholic Answers îl avem pentru clerul nostru”, a spus Creek într-un comunicat. „Mulți oameni, totuși, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această alegere.”, a continuat el.

Acesta a adăugat că nu au anticipat că enoriașii vor vrea să se spovedească în fața unei grafici computerizate.

După ce inteligenței artificiale i-a fost retrasă titulatura de preot și a rămas „doar Iustin”, personajul îi informează pe enoriași că este doar pentru servicii educaționale și „nu este un înlocuitor pentru interacțiunea umană reală”.

„Acest Justin nu mai oficiază sfinte taine“, se mai arată în noile informări.

Father Justin, an AI-powered Catholic priest, was demoted after suggesting that it's OK to baptize babies with Gatorade.



Weirdest. Timeline. Ever.: https://t.co/e3rp3fCDlV#ai #artificialintelligence #generativeai #aitech #ainews #aitechnology #aichatbot #chatgpt #church pic.twitter.com/GGDeH1foJB