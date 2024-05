Concluzii ale Colegiului Medicilor despre morțile suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon din București - Video / Live text

Video

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană

- Adevărul trebuie făcut cunoscut.

În cazul în care și ancheta Parchetului va stabili că nu a fost vorba despre greșeli medicale, Colegiul Medicilor va fi 'intransigent' cu persoana care a lansat aceste acuzații, a zis Cătălina Poiană.

'Toată această situație dramatică pe care o trăim de o lună zdruncină profund încrederea în actul medical și în corpul medical, iar acest lucru este mai mult decât regretabil. Aici, la Colegiul Medicilor București, susținem medicii care își desfășoară activitatea cu devotament și cu empatie', a spus președintele Colegiului Medicilor din București.

Prof. Univ. Dr. Liana Pleș:

- Din dosarele pe care le-am avut, am urmărit, în primul rând, discuția cu medicii. Trebuie să vă spun că, în unele cazuri, au fost implicați mai mulți medici din aceeași secție, de la 2 la 6 medici.

- Comisia a constatat că toate cazurile din ATI reprezentatu cazuri critice, majoritatea transferuri din alte secții ale spitalului. Unele cazuri erau deja cu stop resuscitat sau neresuscitat din afara spitalului.

- Am analizat întreaga evoluție a fiecărui pacient în spital. Ne-am focalizat pe momentul incriminat.

- Am verificat dacă există protocoale ale Societății Române de Anestezie și dacă acestea sunt cunoscute. Am verificat punctual consemnările din foaia de observație, dacă dozele au fost administrate în concordanță sau dacă s-au adaptat fiecărui situații clinice ale pacienților. În toate cele 17 cazuri nu s-a constatat că există abateri sau că s-ar fi făcut un act deliberat criminal.

- Întotdeauna, probabil că, aceste sesizări au la bază și o serie de neînțelegeri, incongruențe să zicem, în rândul personalului medical. Medicii au spus că au avut în permanență la dispoziție toate echipamentele și toate dozele de medicamente necesare. Existau, nu au fost probleme de aprovizionare. Ne-au spus că au făcut tot posibilul, mai ales în cazuri care erau disperate! Dar, trebuie neapărat să vă spun ce mi-au zis acum, respectiv că sunt extrem de amenințați. Lucrează sub presiune. Pacienții, ca urmare a acestei situații, nu mai au încredere. De multe ori, pacienții le pun sub semnul întrebării competența, deși poate unii medici nici măcar nu au fost implicați în cazul acesta. Una dintre doamnele doctor, de vârsta mea, mi-a spus că o femeie care urma să primească o anestezie a întrebat-o dacă a administrat vreodată o anestezie generală și dacă știe să facă acest lucru. Vă dați seama că nici pentru ei nu este comod, dacă nu există o relație de încredere medic - pacient, atunci nu poate să meargă bine actul medical. Din punct de vedere medical, nu am elucidat, nu știm de ce a fost făcută această sesizare, ce a stat la baza acestei sesizări.

Prof. Univ. Dr. Lucian Negreanu:

- Au fost audiați medicii, au fost analizate documentele.

- Noradrenalină se administrează de către medicii anesteziști.

- Decesele s-au produs la ore diferite (...) Nu a existat la vreun caz să nu fi fost făcut tot ce se putea la fiecare secție în parte.

- Ne-am uitat la întreaga evoluție la aceste cazuri. Am ascultat fiecare medic în parte și la Comisia de disciplină. Nu a existat, nici documentat, nici din afirmații vreo dovadă că s-ar fi intervenit nemedical asupra medicației pacienților.

- Am auzit niște afirmații neadevărate în spațiul public privind mortalitatea la Terapia Intensivă, că a depășit și perioada pandemiei.

- Este de neimaginat, nu este nicio dovadă că cineva ar fi avut intenția că a vrut să facă rău pacienților. În unele cazuri s-au făcut eforturi supra-omenești.

- Este o judecată profesională.

Amintim faptul că a izbucnit un imens scandal în urma acuzațiilor aduse de un asistent medical, care ar fi spus faptul că în perioada 4-7 aprilie în Secția de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Sf. Pantelimon din București ar fi murit 17 pacienți din cauză că le-a fost redusă doza de Noradrenalină, medicament care îi ține în viață pe bolnavii intubați.

'Înțelegem că este posibil ca în contextul zilei de 1 mai și a perioadei imediat următoare, organizarea acestor declarații de presă să nu fie în cel mai potrivit moment, dar ținând cont de impactul public al acestui subiect și având totodată în vedere angajamentul CMMB de a prezenta public rezultatele investigației derulate de către Colegiu imediat ce acestea sunt disponibile, am decis organizarea, fără nicio amânare, în virtutea unei comunicări transparente și echidistante', a transmis Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană – Președintele CMMB.

