Voiculescu, săgeți către Cîțu: Nu m-a invitat la conferinţa de presă de la Guvern

'Cred că premierul l-a invitat pe doctorul Arafat la conferinţa de presă pentru a comunica, pentru că este cel direct implicat în operarea acestei Unităţi Mobile de Terapie Intensivă, să poată să ofere toate detaliile tehnice pe care, de altfel, le-a oferit. (...) Dacă m-ar fi invitat, aş fi mers. Repet, înţeleg foarte bine care au fost motivele pentru care l-a invitat pe doctorul Arafat şi cred că explicaţiile de ieri au fost mai mult decât bine-venite', a spus Voiculescu, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că, luni, în timp ce se afla în drum spre Spitalul 'Victor Babeş', l-a sunat pe primarul Capitalei, Nicuşor Dan, dar acesta nu i-a răspuns la telefon.

'Nu a răspuns la telefon, (...) dar nu e ceva ce primarul putea să facă în momentul acela', a menţionat ministrul Voiculescu. Potrivit acestuia, Ministerul Sănătăţii colaborează cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

'Nu ar trebui să confundăm comunicarea cu ceea ce se întâmplă în practică. Nu există nimic de discutat apropo de ce s-a întâmplat ieri şi anume: am aflat despre problema de acolo, am luat legătura imediat cu domnul doctor Arafat, am transmis premierului, respectiv am încercat să contactez primarul, am mers la faţa locului, s-a făcut tot ce se putea face din momentul în care nenorocirea s-a întâmplat. Dincolo de asta, un grup de lucru nu putea face pe parcursul zilei de ieri nimic suplimentar. (...) Nu există niciun fel de chestiune vizavi de colaborarea instituţională între toate aceste instituţii', a susţinut Vlad Voiculescu.

La conferinţa de presă de la Ministerul Sănătăţii susţinută de Vlad Voiculescu a participat şi vicepremierul Dan Barna. 'Ne bucurăm foarte tare că îl avem pe domnul vicepremier în vizită la noi', a afirmat Voiculescu.