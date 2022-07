Vladimir Putin, avertisment pentru Olaf Scholz. Ce i-a transmis cancelarului german. "Ar fi amuzant dacă nu ar fi așa trist"

Vladimir Putin susține că l-a avertizat pe cancelarul german Olaf Scholz că nici măcar lansarea urgentă a gazoductului Nord Stream 2 nu va putea aduce noi volume mari de gaze pe piața europeană, deoarece jumătate din capacitățile conductei au fost deja redirecționate către piața rusă pe fondul întârzierilor din partea autorităților germane de reglementare, scrie Interfax.

"Avem o altă rută pregătită - Nord Stream 2. Poate fi lansată, dar nu este lansată. Sunt probleme și aici. Noi, într-o conversație cu cancelarul, în care s-a discutat acest subiect, am ridicat această problemă.”, a declarat liderul rus reporterilor de la Teheran.

"Am spus că Gazprom a creat capacități, le-a rezervat - trebuie să facă ceva în privința asta. Ele nu pot rămâne în aer pentru totdeauna. Răspunsul a fost că acum sunt alte întrebări, mai importante, acum este greu să se ocupe cu asta. Dar eu a trebuit să avertizez că atunci vom redirecționa jumătate din volumele destinate Nord Stream 2 pentru consum intern și procesare. Am vorbit pe această temă la solicitarea Gazprom, iar Gazprom a făcut deja acest lucru.”, a spus Putin.

"Deci, chiar dacă lansăm Nord Stream 2 mâine, nu vor fi 55 de milioane de metri cubi pe an, ci exact jumătate. Și dacă avem în vedere că a mai rămas doar a doua jumătate a acestui an, înseamnă un sfert. Asta este situația cu proviziile”, a mai spus președintele rus.



"Dar Gazprom și-a îndeplinit, își îndeplinește și își va îndeplini obligațiile pe deplin. Doar dacă, desigur, cineva are nevoie de asta. Dacă închid totul cu propriile mâini, și apoi îi caută pe vinovați.... Ar fi amuzant dacă nu ar fi așa trist”, a spus președintele.

Gazprom a anunțat că va folosi capacitățile Nord Stream 2 pentru piața rusă

Consumatorii europeni nu mai pot conta pe întreaga capacitate a gazoductului Nord Stream 2 (două linii cu o capacitate totală de 55 de miliarde de metri cubi pe an) pe termen mediu, scrie Interfax.

„Din cauza faptului că gazoductul offshore Nord Stream 2 nu este în prezent utilizat și ținând cont de implementarea programului de furnizare și gazeificare a consumatorilor din regiunea Nord-Vest, Gazprom a decis să utilizeze excesul de gaz rusesc onshore, capacitatea de transport a proiectului "Nord Stream 2" pentru dezvoltarea aprovizionării cu gaze către regiunile din nord-vestul Rusiei.", se arată într-un comunicat al Gazprom.

"Dacă partea germană decide să pună în funcțiune gazoductul offshore Nord Stream 2, o singură linie a gazoductului cu sarcină 100% poate fi pusă în funcțiune nu mai devreme de 2028.", a adăugat compania rusă.

Conducta de gaz offshore „Nord Stream 2”, cu o capacitate de 55 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, trece de la stația de compresoare „Slavyanskaya” din districtul Kingisepp din regiunea Leningrad din Rusia până la coasta baltică a Germaniei. În prezent, ambele linii ale conductei sunt umplute cu gaz și sunt gata de funcționare.



Autoritățile germane au oprit procesul de certificare a gazoductului, iar Statele Unite au inclus compania de proiect Nord Stream 2 AG în lista de sancțiuni. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News