VIDEO - Momentul tragic când o tânără de 21 de ani este aruncată fără coardă de siguranță de la 40 de metri

O tânără este aruncată fără coardă de siguranță. Captură video. Sursa foto: Oscar Mario Beteta, rețeaua X

O tânără de 21 de ani din Brazilia a murit după ce a fost aruncată fără coardă de siguranță în timpul unui salt de rope-jumping de pe un pod din statul Sao Paulo.

O femeie din Brazilia a murit într-un accident tragic produs în timpul practicării unui sport extrem.

Trei bărbați au fost arestați în legătură cu incidentul, după ce instructorii au omis să-i atașeze coarda de siguranță înainte de a o ajuta să sară de pe un pod din statul Sao Paulo, potrivit BBC.

Tânăra, neasigurată, aruncată de la 40 de metri

Înregistrarea video devenită virală în mediul onlina o arată pe Maria Eduarda Rodrigues de Freitas fiind dusă la marginea podului abandonat și apoi lăsată să cadă. Tânăra a căzut aproximativ 40 de metri în gol, iar echipele de intervenție au declarat decesul la fața locului.

Una joven de 21 años murió tras ser lanzada de un 'bungee' sin la cuerda de seguridad en Limeira, Brasil. Hay seis personas arrestadas por este error fatal, mientras el municipio ya interpuso una denuncia contra el Gobierno federal por ignorar las reiteradas alertas de peligro en… pic.twitter.com/ZaziZnhyJ4 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) June 14, 2026

Anchetatorii verifică dacă faptele celor trei se încadrează la omor cu o eventuală intenție, adică o situație în care o persoană nu intenționează explicit să ucidă, dar își asumă conștient riscul ca acțiunile sale să provoace moartea.

Incidentul a avut loc la Ponte do Esqueleto („Podul Scheletului”), situat la granița dintre orașele Limeira și Cordeirópolis, în interiorul statului Sao Paulo, Brazilia.

Înmormântată a doua zi

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, doi bărbați purtând căști albe o țin pe Rodrigues de Freitas de brațe, în timp ce un al treilea îi susține picioarele.

În momentul în care este împinsă de pe pod, o persoană aflată în apropiere le strigă instructorilor să îi atașeze coarda.

Cei trei bărbați purtau hamuri care par să fi fost conectate la o frânghie de siguranță.

Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, a fost înmormântată a doua zi.

Acțiuni anunțate de autoritățile braziliene

Rope-jumping-ul este un sport extrem diferit de bungee jumping. Acesta utilizează corzi de alpinism cu elasticitate redusă, care transformă căderea într-o mișcare orizontală de pendulare, în timp ce bungee jumping-ul folosește o coardă elastică din cauciuc, care produce sărituri verticale repetate.

Podul cunoscut sub numele de „Skeleton Bridge” este abandonat de ani de zile și se află în responsabilitatea guvernului federal. Secretariatul pentru Patrimoniul Uniunii din Brazilia (SPU) a declarat că este „disponibil să sprijine autoritățile în cadrul investigațiilor”.

Primăria din Limeira a anunțat că va acționa în justiție guvernul federal pentru că nu a administrat corespunzător podul.

Autoritățile locale au afirmat că au luat măsuri administrative și au solicitat intervenția instituțiilor federale responsabile de zonă.

Potrivit primăriei, moartea Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas „face imposibilă și inacceptabilă continuarea acestei neglijențe”.

Oficialii locali au precizat că instructorii făceau parte dintr-o companie privată care oferea activități de rope-jumping, deși unele relatări locale sugerează că aceștia aparțineau unor grupuri neautorizate de practicanți ai acestui sport.