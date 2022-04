Un cunocut actor din Hong Kong, cu o carieră la Hollywood, a murit într-un hotel de carantină

Kenneth Tsang, în vârstă de 87 de ani, a fost descoperit de angajaţi ai acelui hotel, la două zile după întoarcerea sa din Singapore, au relatat Now News, South China Morning Post şi Oriental Daily, citate de Agerpres.



Poliţia locală a anunţat miercuri în jurul orei prânzului (04:00 GMT) că a fost informată în legătură cu "un cadavru" care a fost descoperit de angajaţii unui hotel. Persoana decedată era un bărbat de 87 de ani al cărui nume era Tsang, potrivit raportului întocmit de poliţiştii din Hong Kong.

Actorul a jucat în ”Anna și regele” și ”Memoriile unei Gheișe”

Pentru locuitorii din Hong Kong şi admiratorii cinematografiei cantoneze, Kenneth Tsang era un actor renumit, graţie unei cariere întinse pe durata a şase decenii şi celor peste 200 de roluri interpretate în filme înscrise în baza de date a site-ului IMDb.



Deşi a început să joace în filme încă din anii 1960, rolurile sale cele mai memorabile au fost interpretate în perioada "epocii de aur" a cinematografiei din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme precum "The Killer", "Supercop", "Peking Opera Blues" şi "Once A Thief".



Kenneth Tsang a fost, de asemenea, unul dintre puţinele staruri din Hong Kong din acea perioadă care s-au făcut remarcate şi la Hollywood, interpretând numeroase roluri secundare, în principal ale unor personaje negative, în producţii precum "The Replacement Killers", "Die Another Day" - un film din franciza "James Bond" -, "Anna and the King" şi "Memoirs of a Geisha".

Hong Kong a adoptat legea ”zero COVID”

În ultimul său interviu, Kenneth Tsang a dezvăluit pentru cotidianul Sin Chew Daily că tocmai se întorsese după o călătorie de două săptămâni în Malaezia şi că revenise în Hong Kong după o oprire la Singapore. Actorul a spus că a apreciat acea călătorie efectuată de unul singur, după ce s-a aflat în grija altor persoane în aproape toate deplasările precedente din viaţa lui.



"Voi sta în carantină, dacă va fi nevoie", a declarat el pentru acelaşi cotidian.



După modelul Chinei, autorităţile din Hong Kong au adoptat strategia "zero COVID-19", închizând graniţele în faţa turiştilor străini. Pentru rezidenţii din Hong Kong, o perioadă de izolare într-un hotel de carantină este obligatorie la întoarcerea din străinătate.



Pentru cea mai mare parte a anului trecut, perioada de carantină era de 21 de zile, însă ea a fost redusă, recent, la şapte zile.

