Titi Aur, întâmplare cu un șofer de taxi: Nu a făcut-o pentru că m-a cunoscut! / video

În cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a povestit o întâmplare avută cu un șofer de taxi, când a avut nevoie să meargă din centrul Capitalei până în Corbeanca.

„Cu un sistem de pregătire slab, clientul unui taxi nu are cum să se simtă în siguranță. Atunci, el migrează către mirajul, care câteodată este real, câteodată nu, al alternativelor. Eu am avut plăcerea să iau odată un taxi din Piața Unirii până în Corbeanca. M-am urcat într-un taxi oarecare, am pus centura și eu și șoferul, iar acesta a respectat regulile perfect, dar nu pentru că m-a cunoscut.

Când l-am întrebat cum de este atât de corect, mi-a spus: La noi este o firmă mică și noi avem în primul rând obiectivul să respectăm regulile de circulație. Nu trebuie să generalizăm și nu vreau să se înțeleagă faptul că toți taximetriștii fac la fel.

Din păcate sunt unii care nu vor și sunt niște lideri care îi duc, din punctul meu de vedere, pe drumul greșit. În loc să spună: Hai să găsim calea să fim civilizați și siguri!, le spun: Las’ că facem noi scandal și trebuie să facă ăia ca noi!“, a precizat Titi Aur, la emisiunea DC Conducem.

„Poate e o chestiune ce ține și de modul în care sunt întreținute unele mașini. OK, nu trebuie să fie mai veche de 15 ani, dar problema e că multe sunt la limită“, a adăugat jurnalistul Florin Răvdan.

„Că sunt la limită nu e o problemă. E vorba de bunul simț, de cum este curățită. Chiar dacă mașina e mai veche, dacă este curată, dacă miroase frumos, dacă șoferul este îmbrăcat decent - nu trebuie să fie la costum și papion, însă nici în pantaloni scurți și șlapi - dacă nu fumează etc, clientul se simte bine. Nu trebuie neapărat să fie cea mai elegantă, frumoasă și nouă mașină, important e să respecți niște reguli de bun simț. Poate fi o mașină mai veche, dar simți că e bine întreținută și simți plăcerea de a circula. Dacă e și condusă corect, cu atât mai mult“, a zis Titi Aur.

