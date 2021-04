„Super Luna roz”, vizibilă în această noapte. De unde vine numele

Conform The Guardian, numele fenomenului nu vine de la faptul că satelitul natural al Pământului va căpăta culoarea roz, ci mai degrabă datorită numelor folosite de amerindieni. De exemplu, luna trecută am avut parte de „Luna lupului”, a transmis astrofizicianul australian prof. Jonti Horner.

Oamenii moderni vor avea parte acum de „super Lună”, un termen împământenit de americanul Richard Nolle în 1979. Practic, avem parte de super Lună când Luna plină are loc concomitent cu atingerea perigeului, atunci când satelitul nostru ajunge la cel mai apropiat punct de Terra.

Don’t miss out on an event that happens once in a Pink Moon! ????



Tonight, beginning at 11:32pm ET, peek outside to witness what will be the first of two supermoons for 2021. Get the details: https://t.co/sJ3ulEyWhi pic.twitter.com/YwkCq9OQ4H