Se măresc pensiile diferențiat! Marcel Ciolacu, anunțul serii: Cine NU va beneficia de creșterea de 15%, cine va beneficia de majorări de peste 15%

Deși, oficial, pensiile vor crește cu 15% de la începutul anului 2023, de acest procent de majorare nu va beneficia toată lumea. Anunțul a fost făcut de către social-democratul Marcel Ciolacu, la Antena 3, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu. Liderul PSD a dat asigurări că nu este opinia sa, ci varianta ce va pleca de la Ministerul Muncii. Prin urmare, conform acestuia, va crește doar partea de contributivitate a pensiilor, la acestea raportându-se procentul de 15%, nu la pensia în integralitatea sa. Astfel, categoriile care se bucură de așa-numitele pensii speciale, precum și acele categorii care iau o pensie mai mare decât salariul pe care l-au avut, vor avea o creștere în procent mai mic raportat la pensia totală.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat cum urmează să crească pensiile, astfel încât cei ”speciali” să nu se bucure de majorări colosale. Liderul social-democraților a spus, încă o dată, că principala preocupare a fost criza energiei, al doilea punct pe lista preocupărilor fiind creșterea pensiilor. ”După ce am încheiat legea cu energia și am stabilit o semi-reglementare, pentru că încă avem foarte multă energie vândută chiar și pe anul viitor, am zis să venim cu proiectul de buget, în care să stabilim exact procentul (n.r. de creștere a pensiilor). (...) Am stabilit că se va crea o anvelopă pentru o mărire de 15%, asta însemnând un efort bugetar între 15 și 16 miliarde de lei” a anunțat Marcel Ciolacu, care a spus că a început deja discuțiile cu premierul Nicolae Ciucă și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru ca pensiile să crească diferențiat, astfel încât nu toți pensionarii vor avea, în cele din urmă, o mărire a pensiilor cu 15%. ”Chiar și pensiile speciale au o componentă de contribuție și este corect, iar, prin lege, se va mări numai contribuția, nu și partea specială” a spus liderul PSD. Întrebat dacă acesta este punctul său de vedere, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Nu, nu, este foarte clar, așa va veni propunerea din partea ministrului Muncii și a ministrului de Finanțe. E și corect așa, nu pot să-ți dau mărirea pe partea de special. Oricum, vom veni cu legea până în 31 decembrie”.

”Sunt încă în România pensii de 1.500 - 1800 de lei. Pentru acestea, va trebui o mărire procentuală mai mare” a mai anunțat Marcel Ciolacu.

”La 1800 de lei, 15% reprezintă 270 de lei lei, i se mai opresc 20 de lei pe impozit, mai vin 250 de lei. La 20.000 de lei, vorbim de aproape 3.000 de lei, vine o mărire de 3.000 de lei, nu e corect” a explicat liderul PSD.

