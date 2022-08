Sanna Marin, aplaudată în picioare după ce și-a justificat prezența la petreceri. ”Mi-e dor de bucurie, de distracţie şi de strălucire”

Şefa guvernului finlandez Sanna Marin şi-a justificat comportamentul de la o recentă petrecere afirmând că i-a fost dor de "bucurie, distracţie şi strălucire", afirmaţii care au fost ovaţionate în picioare de membri ai partidului său, scrie Agerprez, citând dpa.



Sanna Marin a fost vizată de critici în ultima săptămână în urma scurgerii în mass-media a unor înregistrări video de la o petrecere privată la care ea a participat cu o săptămână înainte şi în care şefa guvernului poate fi văzută dansând şi cântând exuberant împreună cu prieteni ai săi. Ea a făcut ulterior, pentru a "disipa suspiciuni", un test antidrog care a ieşit negativ.



"Sunt om şi mie de asemenea mi-e dor uneori de bucurie, de distracţie şi de strălucire în mijlocul acestor nori întunecaţi", a spus social-democrata în cadrul unui eveniment găzduit de partidul său în Lahti, Finlanda, primind ovaţii în picioare din partea audienţei.

"Nu am lipsit nicio singură zi de la muncă"





Sanna Marin, 36 de ani, a recunoscut că ultimele câteva zile nu au fost unele uşoare pentru ea, dar că ea are încredere că oamenii apreciază ceea ce politicienii fac pe plan profesional, nu în viaţa lor privată.



"Eu nu am lipsit nicio singură zi de la muncă şi nu am lăsat nicio sarcină nerealizată", a declarat şefa guvernului finlandez. "Eu învăţ şi eu îmi fac jobul la fel de bine ca întotdeauna", a dat ea asigurări.



Poliţia de la Helsinki a anunţat miercuri că a primit trei plângeri în legătură cu înregistrările video, adăugând că nu vor fi declanşate investigaţii în condiţiile în care nu există nicio dovadă de activitate infracţională.

