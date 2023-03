Salarii casier și alți angajați Auchan, în contextul scandalului cu casele de marcat

Un casier principal trezor câștigă 1.800 lei, plus tichete de masă 400 lei, conform Undelucrăm.ro. Un casier încasator câștigă 1.750 lei. Un lucrător comercial senior raion pește și preparate din carne proaspătă câștigă 2.550 lei. Un controlor gestiune are salariul de 4.500 lei, plus bonuri de masă în valoare de 400 lei.

În 22 februarie, Auchan anunța, printr-un comunicat, că „a început remodelarea liniilor de case din magazine și construirea unui parcurs 100% self check-out pentru clienți”:

„Datorită noului sistem de case, clienții beneficiază de un timp redus de așteptare la casele de marcat, toate acestea fiind permanent deschise.

De altfel, toți angajații din zona caselor de marcat evoluează spre o nouă meserie, cea de consilier, noul lor rol fiind acela de a acorda consultanță și suport clienților.

Noua soluție de case propune o abordare flexibilă, fiind formată din case self service potrivite atât pentru un număr redus de produse, cât și pentru cumpărături mai voluminoase, fiind destinată pentru a evita formarea de cozi și pentru a reduce timpul de aștepare la case. În funcție de dimensiunea magazinului, între 16-50 de case rapide self check-out funcționează permanent în fiecare unitate.

Casele rapide self check-out sunt intuitive și ușor de utilizat, iar întregul proces de scanare a cumpărăturilor poate fi realizat în mod individual de către client sau cu ajutorul consilierilor de case, aceștia fiind permanent disponibili pentru a oferi suportul necesar”.

Auchan Retail, care gestionează activitatea de distribuţie a grupului francez, a respins "categoric" recent, într-un comunicat, acuzaţiile că a contribuit la efortul de război rus în Ucraina, ca reacţie la o anchetă din Le Monde, relatează AFP.



Conform unor documente obţinute de cotidianul francez, de site-ul de investigaţii The Insider şi de ONG-ul Bellingcat, în cadrul filialei locale a Auchan din Rusia a fost organizată o colectă de produse destinate armatei lui Vladimir Putin în martie 2022.



„Auchan Retail dezminte categoric faptele relatate în anchetă şi interpretarea lor", a transmis distribuitorul alimentar.



Aceste acuzaţii "nu sunt în niciun fel coroborate cu realitatea verificărilor (noastre) interne care confirmă, în schimb, respectarea strictă a reglementărilor în vigoare", a mai reacţionat Auchan Retail.



Compania "reafirmă astfel că magazinele rămase deschise în Rusia sunt acolo pentru a permite populaţiei ruse (aşa cum se întâmplă şi în Ucraina cu populaţia ucraineană) să se hrănească şi că ele nu oferă niciun ajutor voluntar şi activ niciunei aprovizionări a altor categorii de consumatori decât populaţia civilă rusă", a mai justificat grupul.



Distribuitorul francez şi-a continuat activitatea în Rusia după declanşarea războiului din Ucraina, spre deosebire de numeroase alte grupuri.



Vineri, Kievul a acuzat Auchan că este o "armă deplină a agresiunii ruse", ministrul de Externe ale Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunţând într-o postare pe Twitter că vrea să discute chestiunea cu şefa diplomaţiei franceze Catherine Colonna.

