Scandalul Auchan și casele de marcat. Cazul Cristian Ghinea arată că e mai bine să fii consilier decât casier

„Eu am o observație cu Auchan și casele lor de marcat. Dacă își respectă promisiunea să-i reprofileze pe casieri în consilieri, aceasta este o veste bună. Ați văzut cât câștigă Cristian Ghinea, consilier la USR? Practic le crește salariul. Deci este mai bine să fii consilier decât casier”, a zis Val Vâlcu, în stilul său caracteristic.

52.254,3 euro este suma pe care consilierul Cristian Ghinea, ministru al Fondurilor Europene, a încasat-o, în 2022, de la USR, prin intermediul firmei sale de consultanță, la care s-a numit administrator pe 49 de ani.

Potrivit datelor puse în transparență de Secretariatul General al Uniunii Salvați România, USR a efectuat, în cursul anului trecut, zece plăți către compania SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL, în valoare totală de 256.045,95 de lei, ceea ce înseamnă 52.254,3 euro. Toate aceste plăți vizează achitarea unor servicii de consultanță politică, așa cum reiese din datele publicate de Secretariatul General al USR.

Un casier principal trezor câștigă 1.800 lei, plus tichete de masă 400 lei, conform Undelucrăm.ro. Un casier încasator câștigă 1.750 lei. Un lucrător comercial senior raion pește și preparate din carne proaspătă câștigă 2.550 lei. Un controlor gestiune are salariul de 4.500 lei, plus bonuri de masă în valoare de 400 lei.

În 22 februarie, Auchan anunța, printr-un comunicat, că „a început remodelarea liniilor de case din magazine și construirea unui parcurs 100% self check-out pentru clienți”:

„Datorită noului sistem de case, clienții beneficiază de un timp redus de așteptare la casele de marcat, toate acestea fiind permanent deschise.

De altfel, toți angajații din zona caselor de marcat evoluează spre o nouă meserie, cea de consilier, noul lor rol fiind acela de a acorda consultanță și suport clienților.

Noua soluție de case propune o abordare flexibilă, fiind formată din case self service potrivite atât pentru un număr redus de produse, cât și pentru cumpărături mai voluminoase, fiind destinată pentru a evita formarea de cozi și pentru a reduce timpul de aștepare la case. În funcție de dimensiunea magazinului, între 16-50 de case rapide self check-out funcționează permanent în fiecare unitate.

Casele rapide self check-out sunt intuitive și ușor de utilizat, iar întregul proces de scanare a cumpărăturilor poate fi realizat în mod individual de către client sau cu ajutorul consilierilor de case, aceștia fiind permanent disponibili pentru a oferi suportul necesar”.

