Renate Weber are un penthouse pentru Miți, pisica ei. Am aflat povestea celei mai răsfățate feline / video

Tudor-Tim Ionescu, realizatorul emisiunii DC Anima, a avut-o drept invitat pe Avocata Poporului - Renate Weber, în platoul DC News, iar unul dintre subiectele abordate a fost despre pasiunea lui Renate Weber pentru animale, mai exact propria-i pisică.

„Aveți animale de companie?”, fusese întrebarea realizatorului emisiunii, la care invitata a răspuns:

„Nu am crescut cu animale de companie, am avut o pisică în casă când eram foarte mică, dar nu m-a marcat în niciun fel. Atât țin minte, că era foarte apropiată de tatăl meu, iar el o ignora. Asta e tot. Nu am avut toată viața animale, dar mama a mai avut. Mă atașam de ele, dar mergeam din când în când (la mamă). Am acum o pisică, nu pot concepe viața mea fără ea, asta e categoric, dar am locuit o perioadă de câțiva ani la marginea Bucureștiului, lângă Serele Bucureștiului. Pisica venise în curtea casei mele și pentru că vremea se strica a rămas pe un leagăn în curte. O adusesem în casă pentru că vremea era prea rea și am vrut s-o castrez. Avea undeva pe la 6-7 luni. Nu vă pot spune exact. De atunci suntem împreună. Am plecat de acolo de la casă între timp. Ea m-a adoptat pe mine. Miți o cheamă”, a spus Renate Weber, la DC News.

„Mă simt vinovată”

„M-am mutat la apartament și am avut puternic sentimentul că i-am luat libertatea. Ea a venit de afară și în fiecare zi ieșea de două ori cel puțin în Serele Bucureștiului, mai ales că provenea din stradă. Când am decis să mă mut înapoi în apartamentul acesta am avut grijă să amenajez totul pentru pisică. Sentimentul de vinovăție a fost îngrozitor. Când am văzut cușca aceea m-a bufnit plânsul. Indiferent de cât era de frumos, era cușcă, nu libertate.

Eu am geamuri ca ușile, iar într-o primă fază am pus plasă de sticlă. O colegă de la birou mi-a recomandat o companie care au trimis niște oameni foarte profesioniști ce mi-au montat foarte rapid aceste plase. I-am mai făcut pisicii și un covor de iarbă artificială, acela fiind unul dintre locurile preferate de ea. Prima oară îi făcusem o cușcă până la nivelul balconului, iar după un an am zis „De ce să-i fac doar atât? Măcar să urce și ea să vadă ce e pe stradă”; era clar că o interesau lucrurile astea. Am înălțat cușca pentru că am un balcon destul de mare. Noi râdem câteodată de cușca pisicii pentru că „are” 2 etaje, parter și penthouse”.

Ea mai aleargă de pe una pe alta, mai sare. Nu e neapărat o fericire pentru ea, dar a înaintat și ea în vârstă și pisicile se mai potolesc. Ea e o fire foarte calmă și bună”, a încheiat Renate Weber, pentru DC News.

Pe lângă acest subiect, Renate Weber a mai discutat și despre drepturile animalelor în România:

