Regizorul Tudor Giurgiu: Nu am vrut să renunț, dar eram foarte supărat și nu știam cum să merg mai departe

Tudor Giurgiu este Membru al Academiei Europene de Film, Eisenhower Fellow în 2014, fondator şi președinte al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF).

Iată câteva declarații făcute de regizorul Tudor Giurgiu în cadrul podcastului Avangarda cu Ionuț Vulpescu:

Tudor Giurgiu în relația cu posteritatea: „Când nu vom mai fi, oamenii or să spună: tipul ăla care a făcut TIFF-ul, și care desigur, a făcut și niște filme, care or să rămână”

I.V.: Dar destinul tău?

T.G.: Și destinul meu s-a schimbat. Mă gândeam de multe ori că, desigur, ești regizor, faci filme, însă la un anumit moment, când nu vom mai fi, oamenii or să spună: tipul ăla care a făcut TIFF-ul, și care desigur, a făcut și niște filme, care or să rămână. În mod clar mi-aș dori să rămână, dar această instituție, care e TIFF, va dăinui și e importantă pentru România și nu numai.

Provocările TIFF: „Nu am vrut să renunț, dar eram foarte supărat și nu știam cum să merg mai departe”

I.V.: La noi se zice că o minune ține 3 zile. La voi ține 23 de ani. Te-ai gândit vreodată să renunți? A fost vreodată în pericol festivalul?

T.G.: Nu am vrut să renunț, dar eram foarte supărat și nu știam cum să merg mai departe în condițiile în care după primii cinci-șase ani, festivalul s-a legat foarte bine și mergea bine și eram apreciați, în special, cum se întâmplă, întâi te apreciază străinii, după aceea românii, și simțeam că putem face mai mult, simțeam că festivalul poate crește, dar nu aveam mijloacele financiare. Nici mediul de business în România nu era cel care e astăzi, finanțările publice erau destul de timide în zona culturală și îmi doream foarte mult, țin minte atunci, îmi doream comunitatea locală – cred că ea e prima care trebuie, până ajungi la ministere și guvern – comunitatea locală trebuia să își asume festivalul, să îl dorească și să îl sprijine cum trebuie. A fost o luptă de un an, doi, până am convins primăria să se implice mult mai puternic, pentru că fără un ajutor și un sprijin care îl exclude pe cel financiar, e logistic, să ți-l asumi.

