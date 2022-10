Refugiata din Ucraina care i-a furat soțul unei britanice, decizie radicală. Ce vrea să facă după ce bărbatul a părăsit-o. "I-am spus că nu voi mai bea niciodată"

Refugiata părăsită de iubitul ei britanic își face bagajele și se întoarce în Ucraina, după ce bărbatul a refuzat să se mai împace cu ea scrie Daily Mail.



Tony Garnett i-a spus Sofiei Karkadym, în vârstă de 22 de ani, că nu există nicio șansă să fie vreodată un cuplu și că era dornic să "meargă mai departe cu viața sa".



Fostul cuplu a vorbit pentru prima dată de când poliția a arestat-o pe refugiată, ​​după o dispută în care era s-ar fi aflat în stare de ebrietate și ar fi lovit un cuțit de bucătărie într-un perete, weekendul trecut, iar Tony a declarat că pune capăt relației.

Ce spune mama refugiatei

Tony, care s-a angajat într-o aventură de patru luni cu refugiata ucraineancă, la 10 zile după ce aceasta a ajuns în casa lui și a iubitei sale Lorna cu care are două fiice, i-a spus acum Sofiei să se întoarcă în Ucraina.



Mama ucrainencei, Katerina, i-ar fi spus lui Tony: "În dragoste, fiecare are propriul destin. La început nu am fost fericiți, dar ea a spus că te iubește și că aceasta este o relație serioasă. Dar s-a terminat. Am dori ca ea să vină acasă".

Sofia a fost arestată de două ori și avertizată de poliție să nu se apropie și să nu ia contact cu fostul ei iubit. Dar Tony a fost de acord să o sune, după ce a auzit că ea era plină de lacrimi.

Tony a spus: "Nu sunt lipsit de inimă. Îmi pare rău pentru ea. Dar relațiile ajung la sfârșit și aceasta s-a terminat. Sper că vom putea fi prieteni când toată isteria asta se va stinge. Am vorbit cu ea aseară și i-am spus că nu există absolut nicio șansă să ne întoarcem împreună. Uneori trebuie să fii crud pentru a fi amabil. Îi va fi mult mai bine în Ucraina sau, dacă va avea o nouă relație, mult noroc pentru ea".

Ucraineanca nu vrea să îl lase în pace pe bărbat





Sofia a spus că nu va renunța la Tony, în ciuda faptului că acesta îl respinge.



Ea a declarat pentru MailOnline: "Mă bucur că îmi vorbește din nou. Nu am vrut să mă despart doar cu un mesaj pe care mi l-a trimis. Este o perioadă foarte dificilă pentru mine, deoarece îl iubesc foarte mult. Nu mă pot lăsa atât de ușor și sunt pierdută aici fără prieteni sau familie. I-am spus că nu voi mai bea niciodată și că am putea trăi fericiți împreună dacă îmi mai dă o șansă, dar el refuză și nu știu ce să fac în continuare. Poate fi nevoită să mă întorc în Ucraina pentru că nu mai pot trăi așa mult. Familia mea mă vrea înapoi. Tony mi-a spus asta aseară. Dar nu știu care va fi viitorul meu pentru că țara mea este în război și acolo lucrurile s-ar putea înrăutăți. Am găsit că Anglia este un loc atât de minunat, cu oameni drăguți. Mă simt în siguranță aici. Dar mă simt mai bine când sunt cu Tony".

Ea a dezvăluit că un milionar cu o casă în Londra a găsit-o prin intermediul rețelelor de socializare și i-a oferit un loc unde să locuiască, spunându-i că are o sală de sport pe care o poate folosi.



"Nu-l cunosc pe acest bărbat. Sună prea ciudat. El spune că este milionar. Dar asta nu înseamnă nimic pentru mine. Tony valorează multe, multe milioane", a spus Sofia.







