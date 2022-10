Radio DC News: Midnight Live Concerts cu Fleetwood Mac, Paul McCartney, Journey

Vineri, 28 octombrie 2022, seria Midnight Live Concerts continuă pe Radio DC NEWS cu Fleetwood Mac - „The Dance (Live)” 1997.

Concertul va fi difuzat pe Radio DC NEWS vineri, 28 octombrie, de la ora 23:59.

Fleetwood Mac este o trupă rock britanică/americană formată în 1967, care a cunoscut numeroase schimbări în componență și diferite niveluri de succes.

Sâmbătă, 29 octombrie 2022, de la 23.59, la Radio DC NEWS puteți asculta: Paul McCartney - „Paul Is Live (Beatles Forever Hits)” 1993.

McCartney este menționat în The Guinness Book Of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. El a înregistrat 29 de single-uri clasate pe locul întâi în clasamentele din Statele Unite, dintre care 20 interpretate de The Beatles, iar restul interpretate fie de formația Wings sau de el ca artist solo. Paul McCartney a produs și coprodus nu mai puțin de 50 de piese de top 10 – mai multe decât oricare alt producător – și este recunoscut și ca pianist, chitarist, toboșar și, bineînțeles, ca interpret.

Seria Midnight Live Concerts din acest weekend se încheie duminică, 30 octombrie, cu Journey - „Greatest Hits Live” 1998.

Timp de peste 40 de ani, Journey a fost una dintre cele mai mari trupe rock clasice ale tuturor timpurilor. Trupa a lansat 23 de albume și 43 de single-uri din 1975 și a ajuns la vânzări la nivel mondial cu peste 75 milioane de albume.

