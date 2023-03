Progrese la Ministerul Economiei. Florin Spătaru: Am dublat numărul de companii din subordine care au profit. Unele firme și-au triplat profitul / video

„Sunt câțiva prieteni apropiați care mi-au spus că voi prelua un minister al companiilor în faliment. Într-un fel cam așa arăta situația la vremea respectivă. În urma organizării guvernului din noiembrie 2021, ministerul are în subordine 44 de companii. Dintre ele, aproape trei sferturi erau pe pierdere, doar aproximativ 10 companii aveau profit. Uitați că am date preliminare pentru 2022 și cel puțin 20 de companii au profit. O parte dintre ele sunt, bineînțeles, și din industria de apărare, dar avem și din sectorul extracției miniere sau din alte sectoare economice.

Mai mult decât atât, companiile care erau profitabile, o parte dintre ele și-au triplat aceste profituri, pentru că am făcut investiții, am definit aceste companii pe principii de guvernare corporativă, am adăugat personalul necesar, chiar dacă nu am finalizat acest proces de selecție al consiliului de administrație”; a declarat Florin Spătaru.

Ministrul economiei vede evoluția companiei Salrom drept exemplu pentru toate celelalte firme de stat.

„Companiile funcționează pe principii economice solide și aș vrea să vă dau câteva exemple concludente. Salrom, care și-a triplat profitul, se ocupă de extracția, vânzarea și recristalizarea de sare. În 2022 am făcut o investiție într-o freză de extracție care duce la creșterea productivității dar și la asigurarea unui climat mai bun pentru angajați. Am început și consolidarea puțului pentru liftul de la Slănic Prahova și sunt în proiect încă două freze pentru alte extracții miniere și finalizarea unei astfel de investiții.

Vedeți? Așa trebuie să arate o companie de stat condusă profesionist, pentru că existat această percepție că aceste companii de stat nu pot fi conduse corespunzător. Ba da, se poate, având un management sănătos care se ocupa și având ca obiectiv dezvoltarea acestor organizații”, a mai spus ministrul Economiei.

