Proces Derek Chauvin, ziua 4. Iubita lui George Floyd vorbește despre relația lor

Conform CNN, Courteney Batya Ross, de 45 de ani, a transmis că l-a întâlnit pe Floyd în august 2017, pe vremea când acesta lucra ca paznic la Armata Salvării (SUA). Ea a adăugat că cei doi se bucurau de plimbările în grădina publică și de ieșirile la cină. Ross l-a mai descris pe decedat drept un bărbat cu o voce groasă, accent sudic și împătimit de mâncare.

„Amândoi am suferit de dependență de opioide”, a adăugat Ross. „Și Floyd și eu, povestea noastră – este o poveste clasică a adicției de opioide. Am suferit amândoi de dureri cronice. A mea a fost la gât, a lui a fost la spate. Amândoi avem prescripție medicală. După prescripție, am devenit dependenți și am încercat din răsputeri să scăpăm”.

