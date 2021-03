Proces Derek Chauvin, ziua 3. Vânzătorul care a vorbit cu George Floyd a depus mărturie

Conform BBC, Chauvin, în vârstă de 45 de ani, neagă acuzațiile de ucidere și ucidere din culpă, iar avocații săi spun că victima sa cu un an mai mare a murit de supradoză. Christopher Martin, un angajat al alimentarei unde americanul de culoare ar fi folosit o bancnotă falsă de 20 dolari, a fost cel mai recent martor care a depus mărturie.

Vânzătorul a spus că a interacționat cu clientul Floyd și că „părea drogat” fiindcă nu a reușit să răspundă la o întrebare simplă, însă acesta și-a revenit și a putut purta o conversație.

Ce s-a întâmplat până acum?

De la începutul procesului, procurorul Jerry Blackwell a spus că Chauvin „și-a trădat insigna” când a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd, utilizând „forță excesivă și nerezonabilă” când l-a reținut.

Între timp, avocatul lui Chauvin, Eric Nelson, a spus că procesul este despre dovezi, nu despre „cauze politice sau sociale”. El a adăugat că Floyd s-a drogat în timp ce era arestat „pentru a ascunde substanțele de polițiști”, acest lucru ducând la moartea sa.

Juriul de 14 persoane reprezintă comunitatea din Minneapolis

Juriul este format din 9 femei și 5 bărbați, considerați reprezentativi pentru orașul Minneapolis. Ei sunt distribuiți astfel: 6 femei albe, 3 bărbați de culoare, 2 femei multirasiale, 2 bărbați albi, o femeie de culoare/9 au sub 50 de ani, cel mai tânăr are 20 de ani, 5 sunt de peste 50 de ani, cel mai vârstnic are peste 60.

Ce s-a întâmplat pe 25 mai 2020?

George Floyd a murit pe 25 mai 2020, după ce polițistul Derek Chauvin a stat peste 9 minute pe gâtul acestuia, în timpul unei arestări, în Minneapolis, Statele Unite. Moartea sa a generat proteste masive anti-rasism în SUA.

