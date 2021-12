Prințul William, relație secretă și online cu o artistă CELEBRĂ. Un expert regal l-a dat de GOL

Detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre Prințul William și trecutul său.

Deși este căsătorit cu Kate Middleton din 2011, puțini sunt cei care-și amintesc relațiile pe care le-a avut fiul Prințului Charles înainte să o cunoască pe Ducesa de Cambridge.

Un biograf regal a făcut dezvăluiri picante în cartea autorului Christopher Andersen, "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" și, conform lui, Prințul William a avut o relație... online cu femei faimoase și iubite de publicul din întreaga lume.

Ei bine, este vorba despre nimeni alta decât Britney Spears, dar şi de nepoata fostului preşedinte George W Bush, Lauren Bush.

Prințul William ar fi avut flirturi de la distanţă cu cele două femei, iar asta se întâmpla la începutul anilor 2000.

Autorul cărţii susţine că Ducele de Cambridge şi Britney Spears au avut mai multe conversaţii pe e-mail şi la telefon, dar, până la urmă, n-au reuşit să se întâlnească şi faţă-n faţă. Acest lucru a fost confirmat şi de vedeta pop în anul 2002, când Britney Spears a spus că Prinţul a încercat să vină în America să o întâlnească, dar acest lucru nu s-a mai concretizat.

Prinţul William a început o relaţie cu Kate Middleton în anul 2003, dar din anul 2001 au fost colegi la Universitatea St. Andrews din Scoţia.

Cei doi Duci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louise.

Dincolo de relația lor pe care mulți o admiră și o văd perfecte, astrele oferă detalii neașteptate despre cei doi.

Kate Middleton este Capricorn, iar Prințul William este Rac, tocmai de aceea, potrivit astrologului Michelle Fedrizzi, Ducele și Ducesa de Cambridge au o compatibilitate solidă.

Prințul William este motival de Kate Middleton

"Kate îl motivează pe William cu Soarele ei în Capricorn și Soarele lui în Rac. Cei doi se înțeleg unul pe celălalt la un nivel intelectual profund și la nivel emoțional, având amândoi Luna în Rac", a spus Michelle Fedrizzi.

În plus, William are Mercur în Gemeni, iar Kate în Vărsător, ceea ce indică faptul că amândoi sunt pe aceeași lungime de undă și gândesc la fel.

Fedrizzi explică, de asemenea, că asemănarea lor intelectuală oferă stabilitate Familiei Regale.

"Ei îi ajută pe oameni să vadă lucrurile diferit și ar putea fi cei care vor reuși să extindă ideile și chiar să aducă un echilibru, fiind împăciuitori sau mediatori în familie atunci când lucrurile devin un pic problematice", a adăugat ea, arată yahoo.com

Ce compatibilitate au cei doi

În ceea ce privește compatibilitatea dintre Capricorn și Rac, astroloaga suține că primul este axat pe logică, este realist și axat cu picioarele pe pământ, în timp ce Racul aduce o încărcătură emoțională puternică în relație.

În ceea ce-i privește pe Ducii de Cambridge, amândoi își impun unul altuia standarde înalte, temperate de un respect reciproc permanent.

Racul și Capricornul sunt semne opuse și există o atracție puternică între ele. Atunci când se întâlnesc, se trezește o pasiune de necontrolat. Răbdarea pe care Capricornul o are pentru partenerul lor este ceva de care Racul are mare nevoie pentru a se relaxa și pentru a avea încredere în ei.

Amândoi apreciază stabilitatea și simțul practic. Ca semne opuse, pot părea că au valori opuse, dar nu este chiar așa. Amândoi au nevoie de stabilitate în viața lor și vor aprecia persoanele care le oferă sentimentul de siguranță. Acesta este probabil un lucru pe care îl apreciază cel mai mult unul la celălalt, capacitatea amândurora de a nu renunța sau de a nu se da bătuți, oricât de grele ar fi lucrurile.

Chiar dacă pare că ar fi fost un mare cuceritor în tinerețe, Prinţul Harry a trecut prin momente dificile și s-a temut că nu se va căsători niciodată din cauza că fostele sale iubite, Chelsy Davy şi Cressida Bonas, aveau trac de presă și erau mereu îngrijorate să nu fie văzute și filmate.

Editorul regal Roya Nikkhah este cel care a făcut această dezvăluire, într-un nou documentar BBC.

Ei bine, se pare că actuala soţie a prinţului, Meghan Markle, nu este singura care se plânge de tratamentul abuziv al presei în ceea ce o priveşte, pentru că prin același tratament au trecut și fostele iubite ale nepotului Reginei Elisabeta a II-a.

Editorul regal a spus că relaţiile Prințului Harry cu Chelsy Davy şi Cressida Bonas au fost afectate de lumina reflectoarelor.

În documentarul BBC, "Prinţii şi presa", se vorbeşte pe larg despre Prinţii Harry şi William și partenerele lor, în relaţia cu presa.

"Era foarte îngrijorat că el va rămâne pe-afară"

După ce relațiile dintre Prințul Harry și Chelsy, respectiv Cressida s-au încheiat, din cauza faptului că acestea nu au reuşit să facă faţă presiunii regale, Harry se temea că n-o să aibă niciodată o familie, în timp ce toţi prietenii lui se aşezau la casa lor.

"În acel moment, Harry avea treizeci de ani. Mulţi dintre prietenii lui se căsătoreau şi aveau familii. Era foarte îngrijorat că el va rămâne pe-afară, pentru că nu reuşea să găsească pe cineva care să accepte presiunea rangului lui", a declarat Roya Nikkhah.

Prințul Harry şi Chelsy Davy, o britanică născută în Zimbabwe, au format o relaţie cu suişuri şi coborâşuri, între anii 2004 şi 2011.

Următoarea relaţie serioasă a Prinţului a fost cu actriţa Cressida Bonas, care s-a întâlnit cu Harry între 2012 şi 2014, dar care n-a fost pregătită pentru o viaţă în care nu mai putea să aibă intimitate.

Meghan Markle a fost cea care a rezistat și încă rezistă cel mai bine presiunii presei și a fost cea care i-a potolit frica Prințului Harry, cu preţul părăsirii familiei regale şi exilării în Statele Unite ale Americii, acolo unde cei doi locuiesc, în prezent, alături de copiii lor, Archie şi Lilibet Diana.