Un obiect misterios, vechi de aproape 2000 de ani, îi nedumerește pe cercetători. A fost descoperit întâmplător de niște amatori / foto

Arheologi amatori din Anglia au descoperit unul dintre cele mai mari dodecaedre romane găsite vreodată, scrie CNN.

Obiectul cu 12 fețe este unul dintre cele 33 despre care se știe că există în Marea Britanie din vremea Imperiului Roman și unul dintre cele aproximativ 130existente în lume. Este considerată „una dintre marile enigme ale arheologiei”, potrivit Norton Disney History and Archaeology Group, un grup de amatori cu sediul în regiunea engleză Lincolnshire, unde a fost găsit în iunie.

Dodecaedrul măsoară aproximativ 8 centimetri în diametru, este gol și este acoperit cu 12 găuri de diferite dimensiuni. Obiectul vechi de 1.700 de ani va fi expus la Muzeul Lincoln din 4 mai până la începutul lunii septembrie.

„Este o adevărată plăcere să primim dodecaedrul Norton Disney... la doar o aruncătură de băț de locul în care a fost găsit”, a declarat Andrea Martin, manager de expoziții și interpretări la muzeu, într-un comunicat de presă al Consiliului Districtual Lincolnshire.

„Pentru ca deschiderea expoziției să coincidă cu Festivalul de Istorie Lincoln este o adevărată lovitură de stat.”, a adăugat ea.

Lansarea descrie dodecaedrul drept „unul dintre cele mai mari exemplare” descoperite.

Cu toate acestea, experții încă nu sunt siguri exact pentru ce foloseau romanii dodecaedrul.

„Este complet unic”, a spus Richard Parker, secretar al Grupului de Istorie și Arheologie Norton Disney, adăugând că nu au fost găsite vreodată obiecte similare. El a spus că, spre deosebire de alte dodecaedre, acesta nu este deteriorat.

„Este absolut într-o stare fabuloasă. Este complet nedeteriorat și în mod clar a fost considerat de mare valoare de oricine l-a făcut și de cei care l-au folosit”, a spus Parker.

Parker a spus pentru CNN că nu există descrieri ale dodecaedrului în literatura romană și că nu au fost reprezentate pictural în mozaicuri. Există, de asemenea, câteva caracteristici care fac dificil de stabilit care a fost scopul său. Toate dodecaedrele au dimensiuni diferite, ceea ce înseamnă că nu au fost folosite pentru măsurare, a spus el. Deoarece este nedeteriorat, fără semne de uzură, este puțin probabil să fi fost o unealtă, a adăugat Parker.

„Cel mai probabil au reprezentat obiecte religioase sau ritualice”, a spus el. „Romanii erau foarte superstițioși și, în general, aveau nevoie de semne care să le permită să ia decizii în viața de zi cu zi.”, a adăugat acesta.

Un indiciu care susține această idee este că obiectul a fost găsit în apropierea unei figurine de zeu călăreț montat roman, cu „legături religioase puternice”, a spus Parker. Artefactul a fost descoperit în 1989 de amatorii care folosesc detectoare de metale, iar figurina este „deseori găsită în locuri în care au fost temple”.

Organizația intenționează să se întoarcă la locul săpăturii în cursul acestui an pentru a efectua săpături suplimentare, ceea ce Parker speră că va ajuta la stabilirea contextului asupra modului în care a fost utilizată zona. Parker a spus că este optimist că misterul va fi rezolvat, deoarece acest dodecaedru a fost găsit într-o zonă de săpături arheologice.

I believe a friend may have worked out the “Roman Dodecahedron”. cc @archeohistories @thehistoryguy @ChCh_Oxford @OxfordHistory @BritishMuseum



He took one look at it and said “it’s for measuring pipe sizes”. pic.twitter.com/3a3MTZNydM