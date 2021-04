Prințul Philip a murit. Boris Johnson, omagiu: „I-a dat putere reginei timp de 70 de ani”

Premierul britanic Boris Johnson a declarat, după moartea prințului Philip, că „ne aducem aminte de duce, mai presus de toate pentru sprijinul lui de neclintit pentru Majestatea Sa Regina, nu doar în calitate de consort, alături de ea, în fiecare zi a domniei sale, ci şi în calitate de soţ, ceea ce i-a dat putere timp de 70 de ani.”

„Gândurile naţiunii noastre trebuie să se îndrepte astăzi către Majestatea Sa Regina şi familia ei.”, a mai spus el.

Prinţul Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a încetat din viaţă la vârsta de 99 de ani, a anunţat vineri Palatul Buckingham. Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth şi baron de Greenwich, cunoscut şi sub numele Philip Mountbatten, s-a născut pe 10 iunie 1921 în Corfu, Grecia, şi a deţinut titlul de prinţ al Greciei şi Danemarcei. El a fost soţul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

"Prince Philip earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth and around the world"



Prime Minister Boris Johnson pays tribute to the Duke of Edinburgh, who has died aged 99https://t.co/N3GMfUBjjk pic.twitter.com/oKlZ1SuGgS