Prima facultate de teologie islamică din Europa. Unde se face

Universitatea din Münster, vestul Germaniei, va înfiinţa în luna iulie o facultate de teologie islamică, prima instituţie de acest fel din Europa, potrivit rectorului Johannes Wessels, informează DPA și Agerpres.

La o conferinţă de presă desfăşurată miercuri, decanul fondator Mouhanad Khorchide a spus că demersul are o semnificaţie foarte mare pentru comunitatea musulmană.

Este un semn de recunoaştere pentru musulmani, acum există un dialog cu ei şi într-un context academic, a precizat el.

În cadrul universităţii, funcţionează din 2011 un Centru de teologie islamică subordonat Facultăţii de filologie şi care se ocupă cu formarea educatorilor religioşi.

Noua instituţie va avea posibilitatea de a acorda titluri de doctor şi de a numi comisii de examinare în mod independent.

Potrivit lui Wessel, finanţarea a fost obţinută de la landul Renania de Nord-Westfalia pentru opt discipline printre care istorie islamică, etică şi filozofie.

Facultatea de teologie islamică urmează va fie înfiinţată pe 1 iulie, iar activitatea academică va începe odată cu semestrul de iarnă 2026/2027, după numirea tuturor comisiilor.