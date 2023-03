Președintele ICR cere revocarea din funcție a Catincăi Nistor, șefa de la Londra. Ministrul Culturii: Demisia ar fi un act de onoare

Președintele ICR cere revocarea Catincăi Nistor, șefa de la Londra. Ministrul Culturii: Demisia ar fi un act de onoare / Foto: Captură video Realitatea Plus

Preşedintele Institutului Cultural Român (ICR), Liviu Jicman, a confirmat, joi, pentru Agerpres că a cerut revocarea din funcţie a directorului ICR Londra, Catinca Maria Nistor, cea care ar fi refuzat chiria gratuită pentru a sta într-un apartament de lux pe care statul român dădea o sumă 6.500 de lire lunar.



Potrivit prevederilor legale, propunerile preşedintelui ICR trebuie avizate de Comisiile cultură şi de politică externă ale Senatului. Conform unor informaţii apărute în presă, decizia preşedintelui ICR survine mai multor "controverse publice", în care Catinca Maria Nistor ar fi fost implicată de când conduce filiala din Londra.

VEZI ȘI: Șefa ICR de la Londra, apartament de lux pe banii românilor. Ar fi refuzat chiria gratuită. Răspunsul MAE pentru DCNews

Ministrul Culturii: Demisia ar fi un act de onoare

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a afirmat joi că demisia directorului ICR Londra, Catinca Maria Nistor, ar fi "un act de onoare", acesta declarând că o reformă a ICR ar fi "mai mult decât necesară".



"Nu am contact direct cu doamna directoare. Am avut o declaraţie în presă în care am spus că aş aştepta o asemenea demisie. Apariţia mea din presă a fost aproximativ concomitentă cu demersul ICR. Deci, eu insist, adică pentru a nu ajunge la acest tip de demers instituţional, cred că demisia ar fi un act de onoare şi ar repara ceea ce trebuie vizavi de imaginea în străinătate, urmând ca dumneaei, fireşte, să-şi apere poziţia în ţară", a declarat Romaşcanu la Digi24.



Întrebat despre cuantumul de 6.500 de lire pe care l-ar fi plătit statul român pentru apartamentul închiriat de Catinca Maria Nistor, ministrul Culturii a precizat că Ministerul de Externe este cel care tutelează administrativ instituţiile instituţiile ICR din străinătate.



"Nu ştiu şi aici trebuie să fim extrem de corecţi. Ministerul de Externe este cel care tutelează administrativ instituţiile ICR din străinătate, iar acest tip de închiriere nu se poate face fără informarea Ministerului de Externe şi a celor în drept să ia asemenea decizii. Nu ştiu care sunt preţurile, poate că e exagerat, putea să stea în Institut, nu ştiu care sunt condiţiile. (...) Ceea ce vreau să spun este că nu ţine de mine şi de Ministerul Culturii, Pot doar comenta o informaţie din spaţiul public şi nu vreau să fac acest lucru. (...) Sunt oameni din Ministerul de Externe care pot face aceste comentarii. Eu comentez doar pe zona de manifestare şi de apariţie în peisajul cultural, unde, din păcate, imaginea nu a fost cea mai corectă şi atunci aştept, firesc, demisia doamnei", a spus Romaşcanu.

Romașcanu: Nu este niciun fel de ruşine să faci un pas în spate





Ministrul Romaşcanu a mai declarat că "orice poziţie publică de demnitate vine la pachet cu foarte multe obligaţii" şi a accentuat că decizia de revocare o poate lua doar Senatul.



"Şi eu am avut în trecut probleme, am renunţat la poziţiile cu pricina, nu este niciun fel de ruşine să faci un pas în spate. Ba din contră, îşi apără lucrurile bune pe care le-a făcut şi evită tot acest lanţ de proceduri care pot urma. Este firesc să existe în oglindă numirea sau revocarea. Fiind în subordinea Parlamentului, a Senatului, Institutul Cultural Român are nişte proceduri de numire şi de revocare cărora le dă curs la solicitarea preşedintelui ICR. Acum a luat decizia ICR. Repet: eu aştept o demisie în acest moment, pentru că nu vreau să ducem Institutul Cultural Român în poziţia în care îşi revocă directorii", a arătat ministrul.



El a estimat drept "realist" timpul până la revocarea din funcţie a directorului ICR Londra, apreciind că "o reformă a Institutului Cultural Român este mai mult decât necesară".



"Poate reaşezarea în altă subordonare, care să facă lucrurile mai controlabile şi mai rapid de executat. Nu ştiu. Trebuie, probabil, să ne gândim foarte serios la o reformă a acestui Institut. O să ne consultăm cu toţi cei care sunt implicaţi şi vedem cum putem să optimizăm o structură care a funcţionat, funcţionează bine, nu pot să critic, pentru că merge în cea mai mare parte bine, dar trebuie adusă la 2023", a mai spus Lucian Romaşcanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News