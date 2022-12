Presa de la Viena, interesată de părerea românilor, după vetoul Austriei privind aderarea României la Schengen. "O mare dezamăgire"

Chiar și la o săptămână după refuzul Austriei de a accepta aderarea României la Schengen, continuă să existe reacții la nivelul întregii Europe. O parte din supărare provine și din implicațiile practice ale dreptului de veto pentru un număr de români. Printre aceștia se află îngrijitorii persoanelor vârstnice care lucrează câte 24 de ore pe zi.

Der Standard a vorbit cu Roxana R., în vârstă de 54 de ani, despre ce înseamnă veto-ul exercitat de Austria și despre implicațiile practice ale deciziei pentru ea și colegii săi.

"Pentru mine este o mare dezamăgire că Austria a votat împotriva aderării României. Nu spun că politica României este cea mai bună, avem și defectele noastre și sunt nemulțumit de guvernare. Dar avem o relație cu Austria: suntem 30.000 de români care lucrează în industria de îngrijire a persoanelor vârstnice în Austria. Pe vremea pandemiei toți ne-au lăudat si aplaudat. Se spunea chiar ca am salvat vieți.

Sunt în industria aceasta de 24 de ani. Am fost zece ani în Germania. De acolo am venit în Vorarlberg, apoi la Viena și acum patru ani din nou în Vorarlberg. Îl îngrijesc pe clientul meu și de Crăciun anul acesta. În anii de dinainte, am negociat mereu cu familiile de austrieci să nu trebuiască să lucrez de Crăciun. Eu însămi am trei fiice și nepoți în Timișoara. Dar pentru că doamna este singură, anul acesta îmi petrec Crăciunul cu ea”, spune Roxana, scrie Ziarul de Iași.

