Povestea Nicoletei Munteanu, românca responsabilă de peste 6 miliarde de euro. La Kids in Business, copiii dezvoltă afaceri la 8 - 10 ani/ VIDEO

"Copiii sunt viitorul şi, dacă vrem într-adevăr să schimbăm mentalităţi, trebuie să acţionăm acolo. Îmi aduc aminte că am pus mâna pe telefon şi am sunat la firma noastră de avocatură şi am trimis pe cineva la OSIM să înregistreze Kids in Business, cu trei clase. M-am gândit cum aş putea eu să îi învăţ pe copii ce înseamnă antreprenoriatul, dacă nu printr-o frumoasă şi faimoasă călătorie despre antreprenoriat. Şi am început să pun tot ce am învăţat eu în şcolile din România şi din afara ţării pe hârtie.

Şi am constatat că dacă vrei să fii antreprenor, nu trebuie să ai doar cunoştinţe juridice, economice, este nevoie să ai mult mai multe calităţi, precum leadership, negociere, inclusiv mediere. E mult mai uşor să mediezi un conflict decât să ajungi în instanţă. O înţelegere la masa negocierilor este mult mai avantajoasă, pentru că câştigi timp, bani, prietenie, şi alte lucruri. Asta încerc să îi învăţ pe copii. Îi învăţ să comunice, să creioneze bugete, să îşi facă propriul plan de afaceri. Copiii Kids in Business, care participă la programul de educaţie antreprenorială, de la a doua lecţie îşi înfiinţează propriul SRL virtual. Spun virtual, pentru că ei nu au cum să facă firme de exerciţiu.

Ceea ce este impresionant este că aceşti copii, cu vârste între 8 şi 10 ani, dezvoltă business-uri sustenabile. Adică, un copil care era elev în clasa a III-a a creat jucării la imprimantele 3D. Alţi copii, de 9-10 ani, crează aplicaţii pentru mobil” a spus Nicoleta Munteanu, la DCNewsTV.

Povestea româncei care este parteneră într-o companie care are în responsabilitate peste 6 miliarde de euro şi care a dezvoltat singură un program unic pentru copiii din toate şcolile din România. Avocat în Baroul București și vicepreședinte la Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, Nicoleta Munteanu vine în studioul DC News TV să își spună povestea. De unde a început și ce a motivat-o în carieră? Când a început prima afacere? Cum a reușit ca la 11 ani să aibă deja propria linie de producție? Ce calități trebuie să aibă un antrerenor? Este lumea afacerilor destinată doar bărbaților? Ce sfaturi ar da unui tânăr la început de carieră? VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News