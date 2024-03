Postul intermitent ar putea duce la un risc mult mai mare de deces cardiovascular, potrivit unui studiu

Studiul realizat de cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Shanghai Jiao Tong din China a analizat postul intermitent, un model popular de dietă care limitează alimentația la un anumit număr de ore în fiecare zi, care poate varia de la o fereastră de timp de 4 până la 12 ore sau chiar 24 de ore.

Cercetările anterioare au sugerat că astfel de tipare alimentare pot ajuta oamenii să piardă în greutate și să scadă tensiunea arterială, dar acest studiu a constatat că persoanele care au urmat un model de alimentație care constă în a mânca toată mâncarea mai puțin de opt ore pe zi au avut un risc cu 91% mai mare de a muri din cauza bolilor cardiovasculare pe o perioadă de opt ani, în comparație cu persoanele care au mâncat între 12 și 16 ore.

Analiza prezentată luni la sesiunile științifice ale Asociației Americane a Inimii (AHA) de la Chicago - care nu a fost încă revizuită de colegi sau publicată într-o revistă academică - se bazează pe date din National Health and Nutrition Examination Survey al Centre for Disease Control and Prevention, colectate între 2003 și 2018.

Cercetătorii spun că analiza lor a sugerat că o alimentație limitată în timp "nu a redus riscul general de deces din orice cauză"

Cercetătorii au analizat răspunsurile a aproximativ 20.000 de adulți care au înregistrat ce au mâncat timp de cel puțin două zile, apoi au analizat cine a murit din cauza bolilor cardiovasculare după o perioadă de urmărire de opt ani.

Analiza a constatat, de asemenea, că a existat un risc crescut de deces cardiovascular la persoanele care suferă de boli de inimă sau de cancer și că, în rândul persoanelor cu boli cardiovasculare existente, o durată a alimentației între 8-10 ore pe zi a fost asociată cu un risc cu 66% mai mare de deces din cauza bolilor de inimă sau a accidentului vascular cerebral.

Cercetătorii au spus că analiza lor a sugerat că o alimentație limitată în timp "nu a redus riscul general de deces din orice cauză" și că a avea o durată de alimentație de peste 16 ore pe zi a fost asociată cu un risc mai mic de mortalitate prin cancer în rândul persoanelor cu această boală.

Victor Wenze Zhong, autorul principal al studiului, a declarat că rezultatele au fost "surprinzătoare", adăugând: "Ne așteptam ca adoptarea pe termen lung a unei alimentații cu restricții de timp de opt ore să fie asociată cu un risc mai mic de deces cardiovascular și chiar de deces din toate cauzele.

"Am fost surprinși să constatăm că persoanele care au urmat un program de alimentație cu restricții de timp de opt ore au fost mai predispuse să moară din cauza bolilor cardiovasculare. Chiar dacă acest tip de dietă a fost popular datorită potențialelor sale beneficii pe termen scurt, cercetarea noastră arată în mod clar că, în comparație cu un interval de timp tipic de 12-16 ore pe zi, o durată mai scurtă de alimentație nu a fost asociată cu o viață mai lungă", spune Zhong.

"Este esențial ca pacienții, în special cei cu afecțiuni cardiace existente sau cancer, să fie conștienți de asocierea dintre o fereastră de opt ore de alimentație și un risc crescut de deces cardiovascular", a mai declarat acesta.

"Constatările studiului nostru încurajează o abordare mai prudentă și personalizată a recomandărilor alimentare, asigurându-se că acestea sunt aliniate la starea de sănătate a individului și la cele mai recente dovezi științifice", spune el.

Este nevoie de mai multe cercetări, recunosc conducătorii studiului

Cercetătorii recunosc că studiul are anumite limitări, inclusiv faptul că se bazează pe informații alimentare raportate de către ei înșiși, despre care spun că "pot fi afectate de memoria sau amintirile participanților și pot să nu evalueze cu exactitate modelele alimentare tipice".

"Factorii care pot juca, de asemenea, un rol în sănătate, în afara duratei zilnice a alimentației și a cauzei decesului, nu au fost incluși în analiză", adaugă ei.

Dr. Zhong a adăugat că este prea devreme pentru a face recomandări specifice despre postul intermitent doar pe baza cercetării sale, dar oamenii ar trebui să fie "extrem de precauți" în ceea ce privește modelele de post pe termen lung.

El a spus că nu este clar de ce cercetarea sa a găsit o asociere între alimentația restricționată în timp și riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare.

El a formulat teoria că persoanele care își limitează alimentația la mai puțin de opt ore pe zi ar putea avea mai puțină masă musculară decât cele care mănâncă între 12 și 16 ore. Masa musculară sscăzută a fost asociată cu un risc mai mare de deces cardiovascular, conform Sky News.

