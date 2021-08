Plantele banale care te ajută să elimini excesul de apă din organism. Nimic mai simplu!

Pătrunjelul

Pătrunjelul are mult mai multă vitamina C decât citricele. Vitamina C reglează nivelul de colesterol, combate radicalii liberi și ajută la formarea anticorpilor. Pătrunjelul are și proprietăți diuretice. În acest scop, poți încerca infuzia. Adaugă două lingurițe de pătrunjel uscat într-un ceașcă de apă fierbinte și lasă la infuzat timp de 10 minute. Pentru combaterea retenției de apă, consumă zilnic trei cești de ceai de pătrunjel, potrivit avantaje.ro.

Urzica

Urzica are proprietăți diuretice și astringente. Infuzia ajută la eliminarea apei din organism și, în plus, curăță căile urinare, combate inflamația și ameliorează semnificativ durerile articulare.

Păpădia

Frunzele acestei plante medicinale sunt utilizate ca diuretic natural pentru combaterea retenției de apă și, pe lângă asta, sunt un aliat de nădejde împotriva hipertensiunii arteriale și în tratamentul afecțiunilor renale și hepatice. Păpădia ajută la eliminarea apei din țesuturi prin favorizarea creșterii debitului urinar.

Ceaiul verde

Ceaiul verde stimulează metabolismul și arderea grăsimilor și are un efect diuretic, ceea ce contribuie la eliminarea apei în exces prin mărirea cantității de urină eliminate.

Coada-șoricelului

Această plantă medicinală este un diuretic natural bogat în flavonoide, minerale și vitamine. Poate fi administrată sub formă de capsule, de tinctură și, evident, de infuzie. Totuși, coada-șoricelului trebuie evitată de persoanele care suferă de anxietate, insomnie sau hipertensiune arterială.

REMEDIU

Amestecă 2 lingurițe de rădăcină de păpădie, o jumătate de linguriță de frunze de urzică, o jumătate de linguriță de tărâțe de ovăz, o jumătate de linguriță de fenicul și o jumătate de linguriță de mătase de porumb uscată. Toate acestea se lasă la infuzat timp de 20 de minute. Pentru combaterea retenției de apă din țesuturi trebuie să consumi zilnic câte două cești de ceai.

