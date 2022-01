Pariu că n-ai să-l recunoști? Îl vezi la Pro TV, dar aici nu vei ghici cine e

E vorba de Pavel Bartoș, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori și prezentatori din România.

Fotografia a fost publicată chiar de Pavel Bartoș pe contul de Facebook. Cu zâmbetul pe buze, blond și cu breton, în timp ce se joacă cu o mașinuță, așa a fost surprins Pavel Bartoș când avea doar câțiva ani.

Pentru Pavel Bartoș, începuturile în profesie nu au fost deloc ușoare. Acesta a făcut față unor provocări care pe mulți i-ar fi descurajat.

„Am dat 37 de castinguri până am primit unul. Făceam naveta cu trenul, la clasa a 2-a, pentru a putea participa la castinguri. Nopțile acelea erau foarte grele, iar dezamăgirea era mare. Abia prin 2007, am luat primul rol într-un film, pentru că abia atunci am fost pregătit', a povestit Pavel Bartoș în podcastul lui Horia Brenciu.

Mulți români au ales să se uite, de Revelion, la Pavel Bartoș. Celebrul actor a venit și cu o reacție după ce au fost afișate audiențele. „Tare vă mulțumim că ați fost în număr atât de mare alături de noi în noaptea de Revelion! Noi ne-am propus să vă facem să vă simțiți bine, iar voi ne-ați răspuns cu atâta bucurie și ați făcut din noi lideri de audiență! Le mulțumesc cu drag și colegilor de platou care au fost toți extraordinari! Un mare bravo și echipei din spatele camerelor”, a spus Pavel Bartoș, extrem de mândru de reușita de la începutul noului an.

Pavel Bartoş a slăbit 12 kilograme pentru un rol

Pavel Bartoş a slăbit pentru un rol și a povestit de ce a recurs la această schimbare spectaculoasă.

„Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie. Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale am fost nevoiţi să le amânăm", a declarat Pavel Bartoș, pentru click.ro. „Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin", a completat celebrul prezentator.

Potrivit actorului, nu are probleme de sănătate și nici nu vrea să slăbească mai mult, însă continuă să facă sport.

