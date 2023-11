O pană uriașă afectează peste 10 milioane de utilizatori de internet și telefonie din Australia. Atacul cibernetic, printre cauze

O pană inexplicabilă a afectat una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din Australia, iar peste 10 milioane de utilizatori au rămas miercuri fără servicii de internet şi telefonie, informează AFP, scrie Agerpres.



Operatorul de telefonie Optus a declarat că lucrează pentru a localiza şi repara defecţiunile, care au afectat sistemele de plăţi electronice şi au întrerupt liniile telefonice ale serviciilor de urgenţă.



”Nu există niciun indiciu” că pana a fost rezultatul unui hacking sau al unui atac cibernetic, a declarat Kelly Bayer Rosmarin, directoarea generală companiei, pentru postul naţional ABC.



”Echipa noastră continuă să exploreze toate pistele posibile. Am avut câteva ipoteze, pe care le-am testat şi pentru care am implementat noi acţiuni, însă niciuna dintre ele nu a rezolvat problema fundamentală”, a explicat Bayer Rosmarin.



Guvernul a precizat că au fost afectate telefoanele mobile şi fixe, precum şi internetul în bandă largă.



Optus, al doilea mare furnizor de telefonie şi internet din ţară, a declarat că a identificat pana în jurul orei locale 04:05. Peste şapte ore mai târziu, probleme generalizate afectau în continuare reţeaua.



Zeci de spitale nu au putut primi apeluri telefonice, iar telefoanele fixe din reţeaua Optus nu au putut apela serviciile de urgenţă.



Orele de vârf au fost haotice la Melbourne, după ce o ”pană de comunicaţii” a perturbat serviciile feroviare, potrivit Metro Trains Melbourne.



”Echipele noastre lucrează pentru a restabili serviciile cât mai curând posibil”, a indicat un purtător de cuvânt al Optus într-un comunicat emis anterior. ”Optus îşi cere scuze sincere clienţilor săi”, a adăugat operatorul.



Ministrul australian al Comunicaţiilor, Michelle Rowland, a declarat că pana care a afectat Optus a fost cauzată de o ”defecţiune profundă” într-o zonă ”fundamentală” din reţeaua companiei.



Pana ”are vaste repercusiuni asupra serviciilor de telefonie mobilă, fixă şi de internet în bandă largă ale clienţilor Optus”, a precizat aceasta, înainte de a cere companiei să "ia măsurile corespunzătoare”.



Sindicatul australian al lucrătorilor din domeniul comunicaţiilor a calificat pana drept o ”ruşine absolută”, sugerând că defecţiunea este legată de recentele reduceri de personal din cadrul companiei.



Aceasta are loc la puţin peste un an după ce datele personale a peste nouă milioane de clienţi Optus au fost furate în urma unui atac cibernetic.

