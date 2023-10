O nouă demisie la Antena 1, după plecarea celor trei chefi: "Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc!"

După plecarea lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, o nouă demisie se anunță la Antena 1. Jurnalista Irina Ursu a decis și ea să părăsească pupitrul știrilor Observator de weekend.

"Am decis să încetez colaborarea cu Antena 1. Not all stories are love stories (n.r. Nu toate poveștile sunt povești de iubire). Mi-am motivat alegerea fix aşa: "Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc." Cine mă cunoaşte ştie că sunt un om ambiţios, care nu se dă bătut şi care, cu cuvinte potrivite, poate face şi învăţa orice. Şi, cu toate acestea ,am renunţat, pentru că nu am reuşit să ies din haina veche şi să o îmbrac uniforma nouă. Cred că această meserie este despre energie. În faţa dumneavoastră, suntem energie.

Am considerat că, dacă nu mai simţi bucurie când vii în faţa oamenilor, mai bine te retragi, pentru că voi, cei care ne priviţi, meritaţi la TV oameni care să fie conectaţi 100% şi să emane acea bucurie a comunicării prin toţi porii. Sunt recunoscătoare totuşi pentru toate experienţele pe care le-am trăit aici, pentru că, la finalul zilei, toate sunt o lecţie. Este o satisfacţie uriaşă pentru mine că orice mi-am propus în viaţă a ieşit! Ei vor spune că e noroc. Eu ştiu că a fost multă, multă muncă", a scris Irina Ursu pe Facebook.

Ulterior, postarea a fost ștearsă.

Cine este Irina Ursu

În iulie 2022, Irina Ursu s-a alăturat echipei Observator, după ce, înainte, lucrase la PRO TV și Aleph News. Este absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai - Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism - și a masteratului de Relații Publice și Publicitate, tot în cadrul FSPAC.

"Sunt un om ambiţios căruia îi plac provocările. Să intru în echipa Observator este pentru mine o provocare. Vin în faţa unui alt tip de public, căruia trebuie să îi livrăm conţinut de calitate, pentru că acest public devine din ce în ce mai pretenţios.

Am văzut, în ultimii ani, schimbări în felul în care Observator abordează subiectele - mai aproape de interesul oamenilor şi de modul lor actual de viaţă. Există aici proiecte cu potenţial de dezvoltare în viitor la care simt că pot să contribui. Am găsit, la Observator, o echipă formată atât din oameni cu experienţă, cât şi din oameni tineri, energici şi entuziaşti.

Mi-am început cariera într-o televiziune generalistă, am continuat într-o televiziune de ştiri, iar acum revin într-o televiziune generalistă. E un mix frumos. Abia aştept întâlnirea cu publicul căruia vreau să îi transmit din energia mea!”, spunea Irina Ursu, când a intrat în echipa Observator, potrivit a1.ro.

Vezi și: Ce spunea Mona Segall despre Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, înainte de plecarea lor de la Antena 1

Octavia Geamănu, concediată de la Observator: Am fost impecabilă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News